Lan tỏa văn hóa qua tiếng nói của người trẻ

Tại vòng Chung kết Cuộc thi “MC nhí - Micro vàng 2025” do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức hồi cuối tháng 1/2026, em Hà Song Anh, học sinh lớp 12C, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã có màn thể hiện xuất sắc và được vinh danh ở hạng mục “Thí sinh có giọng nói truyền cảm”.

Đây là một sân chơi mang tính giáo dục, hướng tới việc rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, sự tự tin và khả năng trình bày trước đám đông cho thiếu niên. Mỗi phần thi là một cơ hội để các thí sinh vượt qua chính mình, học cách nói lên suy nghĩ bằng ngôn ngữ trong sáng, tích cực và phù hợp lứa tuổi.

Với chủ đề “Việt Nam trong tim em”, bằng góc nhìn của thế hệ trẻ, Song Anh chia sẻ: “Em sinh ra và lớn lên tại một xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nơi đa phần là người dân tộc thiểu số sinh sống, họ sống giản dị, mộc mạc. Từ môi trường sống ấy đã dạy em sự chân thành và biết trân trọng cảm xúc. Con người ở quê hương em luôn nói những lời xuất phát từ tình cảm chân thật. Điều đó đã ảnh hưởng đến cách em nói và cảm nhận. Em không nói những điều quá lớn lao, mà chỉ kể về bản sắc riêng của dân tộc mình bằng góc nhìn của một người trẻ đang sống trong chính những giá trị ấy. Người Thái có ngôn ngữ, chữ viết cùng những sắc thái văn hóa riêng. Khi đứng trước micro, em luôn nghĩ đến quê hương, đến gia đình, thầy cô và bạn bè, đến những nét văn hóa riêng biệt cần được giữ gìn, phát huy trong đời sống hiện đại hôm nay. Bởi theo em, giá trị của văn hóa chính là sự tiếp nối thế hệ".

Ước mơ trở thành một biên tập viên, MC truyền hình, Song Anh cho biết cuộc thi đã giúp em học hỏi, đúc kết được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho công việc mà em muốn theo đuổi sau này. Em dự định sẽ làm những video ngắn giới thiệu, lan tỏa về những nét đẹp văn hóa đặc sắc, về đất và người quê hương để nhiều người cùng biết đến, để mời gọi du khách muôn phương, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Theo Song Anh, môi trường học tập tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã tạo điều kiện để em tham gia các hoạt động tập thể, văn nghệ và dẫn chương trình, từ đó giúp em tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Chính sự động viên, khích lệ từ thầy cô và bạn bè đã giúp em tự tin, mạnh dạn thể hiện bản thân.

Là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 12C, trong suốt quá trình hoạt động đoàn, Song Anh luôn là một cán bộ đoàn mẫu mực, luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo trong mọi hoạt động. Với vai trò thủ lĩnh thanh niên, em không chỉ là người dẫn dắt chi đoàn hoàn thành xuất sắc các phong trào mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối đoàn viên, đóng góp thiết thực cho công tác Đoàn trường. Ghi nhận những đóng góp của Song Anh, Ban Chấp hành Đoàn UBND tỉnh đã vinh danh Song Anh là “Gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2025-2026”.

Tự hào về cô học trò tài năng của mình, cô giáo Bùi Thị Kiều Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh chia sẻ: “Song Anh là một học trò tiêu biểu toàn diện, vừa tài năng, vừa chăm chỉ. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động phong trào, Song Anh còn là một học sinh giỏi. Vừa qua, em đã đoạt giải ba môn Ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Em cũng là hạt nhân tích cực trong các phong trào, đội nhóm, lan tỏa năng lượng tích cực và là niềm tự hào của nhà trường”.

Bài và ảnh: Linh Hương