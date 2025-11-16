Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới

Sau sáp nhập địa giới hành chính, đến nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho các vùng quê xứ Thanh.

Các hoạt động văn nghệ tạo sự gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa xã Cổ Lũng.

Tại xã Thiệu Trung - quê hương của nhà sử học Lê Văn Hưu sau sáp nhập, dân số tăng, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội có nhiều thay đổi, song phong trào xây dựng đời sống văn hóa vẫn được duy trì và mở rộng. Xã hiện có 34 thôn, hầu hết đã được công nhận là khu dân cư văn hóa, với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%. Cùng với việc nâng cấp, chỉnh trang các thiết chế văn hóa, xã đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) để trở thành cầu nối gắn kết người dân. Đến nay, mỗi khu dân cư đều duy trì hoạt động có hiệu quả ít nhất 1 câu lạc bộ (CLB) VHVN và 1 CLB TDTT. Các buổi sinh hoạt CLB người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên... đã trở thành sinh hoạt thường xuyên, giúp Nhân dân thêm gần gũi, đoàn kết, đồng lòng thực hiện nếp sống mới.

Trưởng thôn 5 Phạm Đình Ngọc chia sẻ: “Sau sáp nhập, lúc đầu người dân ở các thôn còn chưa thật sự quen nếp sinh hoạt chung, nhưng khi cùng tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa, mọi người đã xích lại gần nhau hơn. Từ việc làm cụ thể như dọn vệ sinh, trồng hoa hai bên đường, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, thể thao, đến việc chung tay giúp hộ nghèo sửa nhà, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ Nhân dân Cuba... đều thể hiện tinh thần đoàn kết mà phong trào mang lại”.

Chính sự đồng lòng đó đã giúp các khu dân cư ở xã Thiệu Trung ngày càng đoàn kết, trở thành điểm sáng trong việc phát huy giá trị truyền thống gắn với xây dựng đời sống hiện đại.

Tại xã Cổ Lũng - địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã Cổ Lũng và Lũng Cao, với 2.281 hộ, 9.538 nhân khẩu. Xã hiện có 22 thôn, với 97% dân số là đồng bào Thái. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hiện được triển khai theo hướng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Sau sáp nhập, xã tiếp tục đầu tư, chỉnh trang các thiết chế văn hóa, nhiều nhà văn hóa bản được sửa sang, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, đội văn nghệ các thôn Ấm Hiêu, Cao... thường xuyên tổ chức biểu diễn văn nghệ, dân vũ, giao lưu bóng chuyền, thu hút đông đảo bà con tham gia.

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng Hà Khắc Diệp cho biết: “Sau sáp nhập, chúng tôi xác định việc xây dựng đời sống văn hóa mới là nhiệm vụ trọng tâm để gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Xã đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, đồng thời gắn tiêu chí văn hóa với tiêu chí XDNTM là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cổ Lũng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Xã cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng một số lễ hội dân gian, qua đó làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, góp phần phục vụ phát triển du lịch bền vững".

Đáng chú ý, Cổ Lũng còn là một trong những xã miền núi đang hướng đến trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch. Một số tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng, hai bên trồng hoa tạo diện mạo mới cho vùng quê. Các phong trào tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khuyến học - khuyến tài... được cộng đồng đồng thuận thực hiện.

Đây là hai trong số những xã, phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa mới sau sáp nhập. Ở đây không chỉ là việc giữ gìn truyền thống mà còn là cách làm mới để thích ứng với sự thay đổi về tổ chức và xã hội. Khi các thôn, bản, khu dân cư được sắp xếp lại, việc lấy văn hóa làm “chất keo” gắn kết con người, tạo sự đồng thuận chính là hướng đi đúng đắn. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong việc coi trọng phát triển văn hóa song hành với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn nông thôn, miền núi, nơi đời sống cộng đồng gắn bó chặt chẽ với không gian văn hóa truyền thống.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều địa phương sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng trở thành thường xuyên, nền nếp. Bên cạnh đó, việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” sẽ tiếp tục được thực hiện công khai, minh bạch, tạo động lực cho người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới.

Bài và ảnh: Lê Anh