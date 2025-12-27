Từ đại nhạc hội Countdown đến hành trình săn tuyết, cầu an, Sa Pa hứa hẹn bội thu khách dịp Tết Dương lịch 2026

Với lợi thế gần thủ đô, giao thông thuận tiện, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng vô vàn trải nghiệm thú vị mang đậm bản sắc vùng cao Tây Bắc, Sa Pa hứa hẹn trở thành điểm đến “đắt khách” bậc nhất miền Bắc dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Tâm điểm mùa lễ hội là chuỗi sự kiện hấp dẫn diễn ra trong ngày 31/12/2025 tại khu vực trung tâm phường Sa Pa. Mở màn là Lễ khai mạc Không gian “Tinh hoa hội tụ Sa Pa 2026” tại Sân Công viên Văn hóa Dân tộc, nơi tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Sa Pa thông qua trưng bày, trình diễn nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm bản địa, tạo không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong những ngày đầu năm mới.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Sa Pa trong thời khắc giao thừa đón năm mới (Ảnh: Dương Quốc Hiếu)

Buổi tối cùng ngày, không khí lễ hội tiếp tục được đẩy lên cao trào với Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, diễn ra từ 19h đến 23h tại Sân Quần (phường Sa Pa). Sự kiện quy tụ dàn thí sinh nổi bật, mang đến những màn trình diễn giàu bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa – Lào Cai như một điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và giàu tiềm năng.

Điểm nhấn được mong chờ nhất trong đêm cuối cùng của năm chính là chương trình Countdown chào năm mới 2026 tại Sân Quần, diễn ra từ 23h đến 24h ngày 31/12/2025. Không gian trung tâm Sa Pa sẽ bùng nổ trong âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc với loạt tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam biểu diễn. Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của phố núi, hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa nhịp đếm ngược, chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng tiễn năm cũ, chào đón năm mới 2026 đầy hy vọng.

Vẻ đẹp tâm linh huyền ảo của quần thể Fansipan giữa sương mù và băng tuyết.

Ngay sau thời khắc giao thừa, màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ chính thức thắp sáng bầu trời Sa Pa vào 0h ngày 1/1/2026 tại Sân Quần. Với thời lượng không quá 15 phút, pháo hoa rực rỡ sắc màu giữa không gian núi non trùng điệp tạo nên dấu ấn khó quên, khép lại đêm hội trong không khí hân hoan, ấm áp và an toàn.

Không chỉ được tận hưởng không khí lễ hội dưới phố, du khách đến Sa Pa dịp Tết Dương lịch 2026 còn được thưởng ngoạn vô vàn trải nghiệm hấp dẫn tại Sun World Fansipan Legend. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách có cơ hội săn băng tuyết trên đỉnh Fansipan – hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chỉ xuất hiện trong những ngày giá lạnh sâu, mang đến khung cảnh kỳ ảo như châu Âu mùa đông ngay giữa Tây Bắc Việt Nam.

Du khách hào hứng check-in bên hai cây thông làm từ bắp ngô trên Fansipan.

Hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” còn còn đưa du khách săn mây, check-in tại cột mốc Fansipan 3.143m, thưởng thức show diễn đặc biệt “Đỉnh thiêng du ký” được “đo ni đóng giày” riêng cho Fansipan hay phóng tầm mắt chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh và những dãy núi trùng điệp. Bên cạnh đó, quần thể tâm linh Fansipan với đại tượng Phật A Di Đà, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Bích Vân Thiền Tự... mang đến không gian thanh tịnh để du khách chiêm bái, cầu bình an và may mắn cho năm mới.

Show diễn “Đỉnh thiêng du ký” mang đến trải nghiệm nghệ thuật và tâm linh độc đáo trên đỉnh núi.

Ở chân núi, Bản Mây mở ra thế giới văn hóa bản địa sống động với các hoạt động trải nghiệm phong tục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng những tiết mục biểu diễn dân gian đặc sắc. Dịp này, du khách còn được đắm mình trong thiên đường hoa sen đá rực rỡ, nơi quy tụ hàng trăm loài sen đá độc đáo, kết hợp các tiểu cảnh sáng tạo, trở thành điểm check-in được yêu thích trong mùa đông Sa Pa. Đặc biệt, nếu check in Sun World Fansipan Legend từ nay đến hết ngày 31/12, mọi du khách Việt Nam sẽ được nhận ngay chương trình ưu đãi vé cáp treo chỉ 500.000 VNĐ, thỏa sức tận hưởng hành trình du xuân trọn vẹn trên đỉnh Fansipan.

Du khách hòa mình trong các hoạt động văn hóa bản địa tại Bản Mây.

Từ khoảnh khắc ngắm pháo hoa rực sáng giữa đêm giao thừa đến hành trình săn tuyết, săn mây và khám phá văn hóa – tâm linh trên đỉnh Fansipan, Sa Pa dịp Tết Dương lịch 2026 mang đến một bức tranh du lịch trọn vẹn, vừa sôi động, vừa lãng mạn và đầy cảm xúc, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu để khởi đầu một năm mới đáng nhớ.

NL