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Lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội cựu thanh niên xung phong

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tọa đàm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội cựu thanh niên xung phong

Sáng 8/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tọa đàm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội cựu thanh niên xung phong

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Văn Thành trao Bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho các cá nhân.

6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện các hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội.

Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động trao tặng 1.350 suất quà, tổng trị giá 675 triệu đồng cho hội viên dịp tết nguyên đán; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 12 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Quỹ Nghĩa tình TNXP đạt 107 tỷ đồng; Quỹ Ban Công tác nữ cựu TNXP đạt 8,55 tỷ đồng.

Các hoạt động thăm hỏi hội viên, tri ân người có công, đền ơn đáp nghĩa, thăm lại chiến trường xưa tiếp tục được duy trì, góp phần gắn kết hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội cựu thanh niên xung phong

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trọng tâm là tiếp tục duy trì các hoạt động nghĩa tình TNXP; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong các cấp hội cựu thanh niên xung phong

Các đồng chí lãnh đạo Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hội cựu TNXP tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã ôn lại 76 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, những đóng góp của TNXP Thanh Hóa trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hà

Từ khóa:

#lực lượng TNXP Việt Nam #Hội Cựu TNXP tỉnh #Thanh niên xung phong #nghĩa tình đồng đội #Triển khai nhiệm vụ #hoạt động #Tinh thần #Cuối năm #Đại hội đại biểu #Kỷ niệm

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