Lan tỏa giá trị tài chính nhân văn

Trong bức tranh phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam, bên cạnh các ngân hàng thương mại quy mô lớn, những mô hình tài chính vi mô (TCVM) vẫn luôn thầm lặng nhưng bền bỉ đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện.

Với phương thức hoạt động “thân thiện, hiệu quả”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa nỗ lực đưa nguồn vốn vay nhân văn đến đông đảo khách hàng.

Từ một dự án nhỏ đến tổ chức tín dụng chính thức

Tổ chức TCVM Thanh Hóa được hình thành từ những nỗ lực ban đầu là một chương trình tín dụng nhỏ do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ thành lập. Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, việc tổ chức linh hoạt, sáng tạo, sản phẩm tín dụng và cách thức cho vay “gần gũi, thân thiện”, đáp ứng nhu cầu khách hàng là hộ nghèo, thu nhập thấp, người yếu thế cùng sự trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ, nhân viên, hoạt động TCVM ở Thanh Hóa từng bước phát triển. Đến nay, Tổ chức TCVM Thanh Hóa là một trong 4 tổ chức TCVM được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, là điểm sáng trong bức tranh TCVM tại Việt Nam.

Với hệ thống gồm 4 chi nhánh, 11 phòng giao dịch, phủ rộng 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đang phục vụ hơn 57 nghìn khách hàng, trong đó có hơn 23 nghìn khách hàng vay vốn. Đáng chú ý, khoảng 80% khách hàng là phụ nữ và 15% khách hàng là người dân tộc thiểu số - những nhóm đối tượng vốn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức.

Về bản chất, TCVM Thanh Hóa vận hành đầy đủ các nghiệp vụ của một tổ chức tín dụng: huy động tiết kiệm, cấp tín dụng, quản lý danh mục cho vay, kiểm soát rủi ro và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý hiện hành. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn hệ thống và hiệu quả tài chính.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi của mô hình này không chỉ nằm ở cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, mà ở cách thức tiếp cận khách hàng. Khác với các ngân hàng truyền thống yêu cầu khách hàng phải đến phòng giao dịch làm thủ tục vay vốn, nhận vốn, trả nợ... Tổ chức TCVM Thanh Hóa mang mọi giao dịch đến ngay tại nhà văn hóa thôn, bản hoặc địa điểm thuận tiện gần khách hàng. Điều này đặc biệt ý nghĩa với những người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện đi lại khó khăn và phương tiện hạn chế. Việc mang dịch vụ đến tận nơi không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn tạo sự thuận lợi và an tâm khi làm việc trực tiếp với cán bộ tín dụng ngay tại địa phương của mình.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất để làm nên uy tín, thương hiệu và thành công của TCVM Thanh Hóa là cách làm việc của đội ngũ cán bộ tín dụng. Không đợi khách hàng tìm đến, họ chủ động đến tận nhà, thăm hỏi và tư vấn trực tiếp cho từng hộ gia đình. Những cán bộ tín dụng này không chỉ là nhân viên thực hiện công việc cung cấp vốn vay, mà còn là những người lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ khó khăn với khách hàng. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch cho khách hàng mà còn xây dựng được niềm tin, sự gắn kết và tính kỷ luật tài chính trong cộng đồng.

Kiên định với mục tiêu “cân bằng giữa lợi ích của tổ chức và lợi ích xã hội”

Một trong những đặc trưng nổi bật của TCVM Thanh Hóa là các khoản vay có giá trị nhỏ, không yêu cầu tài sản thế chấp nhưng lại mang lại tác động lớn đến sinh kế của người vay. Tại Thanh Hóa, các khoản vay từ TCVM Thanh Hóa không chỉ giúp người dân có điểm tựa để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, từng bước ổn định cuộc sống.

Các sản phẩm tín dụng được thiết kế linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của từng nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động huy động tiết kiệm vi mô giúp hình thành thói quen tích lũy, quản lý tài chính cá nhân - một yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực tài chính của người dân. Tỷ lệ hoàn trả cao không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình mà còn cho thấy ý thức, trách nhiệm và sự đồng hành giữa tổ chức và khách hàng.

Quan trọng hơn, nguồn vốn vi mô không đơn thuần là công cụ tài chính, mà còn là “đòn bẩy niềm tin”, giúp những người yếu thế tin vào khả năng vươn lên của chính mình. Đó là giá trị cốt lõi mà không phải mô hình tài chính nào cũng có thể mang lại.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tín dụng, TCVM Thanh Hóa còn kiên định với phương châm “cân bằng giữa lợi ích của tổ chức và lợi ích xã hội”. Trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị luôn chú trọng triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, tư vấn phát triển sinh kế, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và nâng cao năng lực cho cộng đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, được lồng ghép trong chiến lược phát triển dài hạn. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là một phần trong mô hình phát triển bền vững mà tổ chức theo đuổi.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng số hóa và cạnh tranh ngày càng gia tăng, hoạt động TCVM nói chung, TCVM Thanh Hóa nói riêng vẫn giữ vững mục tiêu, kiên định với giá trị cốt lõi: lấy con người làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng. Đó không chỉ là một mô hình tài chính mà còn là một hành trình lan tỏa giá trị nhân văn - nơi mỗi đồng vốn được trao đi không chỉ mang theo kỳ vọng sinh kế, mà còn mang theo niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Thanh Linh