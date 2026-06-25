Lan tỏa “Bình dân học vụ số” qua mô hình “Gia đình số”

Một trong những giải pháp trọng tâm của phong trào “Bình dân học vụ số” do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số triển khai là nhân rộng các mô hình lan tỏa kỹ năng số cộng đồng. Tại Thanh Hóa, các cấp hội phụ nữ đã cụ thể hóa giải pháp này bằng nhiều cách làm thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương, trong đó nổi bật là mô hình “Gia đình số”.

Được sự hỗ trợ của Chi hội phụ nữ và con trai, bà Đỗ Thị Dung ở thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh đã cài đặt và sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Hội Phụ nữ xã Quảng Ninh hiện có 2.847 hội viên, sinh hoạt tại 20 chi hội. Nhận thấy công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động hội là hết sức cần thiết. Trong khi đó, đa số hội viên phụ nữ từng bước tiếp cận và sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội. Do vậy, hội đã triển khai xây dựng 5 mô hình “Gia đình số” tại 5 thôn, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.

Mỗi tuần một lần, chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt thường kỳ, trong đó lồng ghép nội dung mô hình “Gia đình số” nhằm tập huấn các kỹ năng số cho hội viên. Mặc dù là chi hội nông thôn, đa phần hội viên lớn tuổi, hạn chế trong việc sử dụng công nghệ nhưng các chị rất hào hứng khi được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các tiện ích số.

Bà Đỗ Thị Dung ở thôn Ninh Dụ - một trong những gia đình hội viên đủ điều kiện được chi hội lựa chọn làm điểm, phấn khởi cho biết: “Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ, chưa hiểu chuyển đổi số là gì, gồm những nội dung nào nên tâm lý còn e ngại. Được sự hỗ trợ của chi hội phụ nữ và con trai, tôi đã sử dụng thành thạo và cài đặt nhiều ứng trên điện thoại thông minh và thấy rất tiện ích, dễ dàng. Bên cạnh đó, tôi còn có thêm kiến thức phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng”.

Thực hiện mô hình “Gia đình số”, mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên tham gia học tập, có hiểu biết về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng được nền tảng, dịch vụ số và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình.

Để triển khai mô hình “Gia đình số”, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông qua cổng/trang thông tin điện tử, Fanpage, nhóm Zalo, hệ thống phát thanh cơ sở, sinh hoạt chi hội, khu dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, ý nghĩa của việc học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong gia đình.

Đồng thời, các chi hội triển khai mô hình còn thành lập ban điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; lựa chọn gia đình đủ điều kiện để làm điểm... qua đó từng bước hình thành thói quen trao đổi thông tin, sinh hoạt trên môi trường số.

Chi hội phụ nữ thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Đến nay, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “Gia đình số” hiệu quả như: Quan Sơn, Lương Sơn, Tiên Trang, Ngọc Sơn, Trúc Lâm, Bỉm Sơn... Kết quả bước đầu cho thấy, các mô hình đã mang lại những kết quả tích cực. Nhận thức, kỹ năng của cán bộ, hội viên về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, nhiều chị em là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành thạo đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Voso, TikTokshop hoặc bán hàng qua mạng xã hội.

Những việc làm cụ thể không chỉ giúp chị em nâng cao năng lực số mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Hà Thị Hoan, hội viên phụ nữ thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn chia sẻ: “Được hướng dẫn về công nghệ số, tôi rất vui mừng vì từ nay chị em phụ nữ có cơ hội tiếp cận cái mới, mang lại nhiều tiện ích hơn trong cuộc sống”.

Mô hình “Gia đình số” đang góp phần lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” trong đời sống xã hội, từng bước trở thành giải pháp thiết thực, thúc đẩy tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số, chuyển quá trình học tập, rèn luyện, nâng cao và ứng dụng tri thức số thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân.

Lan Anh