“Lằn ranh đỏ” của New Delhi - thông điệp kiên quyết gửi tới Washington trước bàn đàm phán

Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar vừa khẳng định sự cần thiết phải có một thỏa thuận thương mại giữa nước này và Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng “lằn ranh đỏ” của New Delhi.

Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Kautilya lần thứ 4, tại New Delhi. Ảnh: ANI

Phát biểu tại phiên bế mạc của Diễn đàn Kinh tế Kautilya ở New Delhi - một hội nghị kinh tế kéo dài 3 ngày do Viện tăng trưởng kinh tế và Bộ tài chính Ấn Độ tổ chức, ông Jaishankar cho biết, những cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Mỹ vẫn chưa tìm được điểm chung vì hai bên vẫn còn tồn tại khác biệt trong các vấn đề về thuế quan và quyền tiếp cận thị trường.

Ông cũng nói rằng, mặc dù có “vấn đề” và “khó khăn” trong quan hệ song phương - trong đó có các mức thuế mà Ấn Độ cho là bất công - nhưng không nên để các vấn đề này “lan toả” và làm suy yếu toàn bộ quan hệ.

Ông Jaishankar nhấn mạnh: Ấn Độ sẵn sàng có sự “nhượng bộ” trong đàm phán, nhưng không thể hy sinh các ưu tiên chiến lược của mình. Ông cảnh báo rằng, nếu Mỹ tiếp tục áp thuế đối với Ấn Độ hoặc yêu cầu New Delhi từ bỏ các chính sách quan trọng (như trong lĩnh vực nông nghiệp, sữa hay năng lượng), thì Ấn Độ sẽ không thể đồng ý. Đề cập sâu về mức thuế phạt bổ sung mà Mỹ áp dụng đối với Ấn Độ khi nhập khẩu dầu của Nga, ông cho rằng động thái này của Mỹ thách thức những nguyên tắc cơ bản về khả năng cạnh tranh và kinh tế thị trường.

Tuy vậy, ông Jaishankar cũng cho rằng, việc có một thỏa thuận thương mại với Mỹ là “cần thiết”, vì với vai trò là một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, Mỹ là đối tác có ý nghĩa quan trọng về kinh tế đối với Ấn Độ.

Về tương lai của nhóm Quad gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, theo kế hoạch Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm nay và hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tham dự hay không, ông Jaishankar đã cho biết “Quad vẫn tồn tại và Quad vẫn ổn”.

Thanh Vân

Nguồn: Indianexpress