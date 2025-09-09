Lần đầu tiên kỹ thuật áp đông thần kinh được triển khai tại ĐBSCL

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện thành công kỹ thuật áp đông thần kinh để điều trị đau mạn tính. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định bước tiến lớn của y tế địa phương trong tiếp cận và ứng dụng các thành tựu y học hiện đại.

Các bác sỹ đang thực hiện kỹ thuật áp đông thần kinh cho bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Hữu Nghiệm, Phó trưởng Khoa Gây mê - Hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết, kỹ thuật áp đông thần kinh (Cryoneurolysis/Cryoanalgesia) mang lại hiệu quả điều trị cao cho các trường hợp đau liên quan thần kinh cảm giác ở ngoại biên.

Kỹ thuật dùng một đầu dò nhỏ đưa đến vị trí đích, sử dụng nhiệt độ cực thấp (-800C) để gây thoái hóa có hồi phục các dây thần kinh, từ đó đạt được hiệu quả điều trị đau.

Trong y học, phương pháp này được ứng dụng để điều trị các trường hợp đau cấp sau phẫu thuật, đau mạn tính ở nhiều vùng cơ thể như đau do thoái hóa cột sống (gai cột sống), đau do thoái hóa khớp gối, đau thần kinh liên sườn ... Phương pháp này ít xâm lấn và có độ an toàn cao.

Khi thực hiện thủ thuật, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, được tiêm thuốc tê tại chỗ và có thể về trong ngày.

Đơn cử là trường hợp bệnh nhân nam T.M.V (52 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bị đau lưng dai dẳng hơn 10 năm, đã điều trị nhiều nơi nhưng không giảm. Sau khi được chỉ định sử dụng kỹ thuật áp đông thần kinh, tình trạng đau dai dẳng giảm nhiều, giúp anh V dần trở lại với công việc và cuộc sống như trước đây.

Theo bác sỹ Chuyên khoa II Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, để kỹ thuật này được đưa vào triển khai, bệnh viện đã có sự chuẩn bị kỹ từ việc đào tạo nhân sự đến trang bị máy móc hiện đại...

Đội ngũ bác sỹ của bệnh viện đã được đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu theo chương trình hợp tác quốc tế với Thụy Sĩ. Đặc biệt, Giáo sư Eric Buchser, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực điều trị đau đến từ Bệnh viện Morges (Thụy Sĩ) trực tiếp tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Việc Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ triển khai thành công kỹ thuật áp đông thần kinh mở ra hy vọng lớn cho người bệnh đang phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng mạn tính; đồng thời, khẳng định vị trí đơn vị y tế chuyên sâu của bệnh viện tại Đồng bằng sông Cửu Long./.

Theo TTXVN