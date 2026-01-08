Phẫu thuật thành công ca u cuộn cảnh hiếm gặp ở trẻ 7 tuổi

Bệnh nhi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán u cuộn cảnh độ III/Alpha thalassaemia - một trường hợp hiếm gặp và phức tạp.

Bác sĩ kiểm tra, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật.

Ngày 23/12/2025, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi mắc Alpha thalassaemia.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u màu đỏ thẫm chiếm gần toàn bộ hòm tai trái. Bệnh nhi được chẩn đoán u cuộn cảnh độ III/Alpha thalassaemia - một trường hợp hiếm gặp và phức tạp. Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi đường trong tai để lấy u.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào 9 giờ ngày 29/12/2025, do Thạc sĩ, Bác sĩ Đàm Thị Lan, Trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa làm trưởng kíp.

Sau 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy trọn vẹn khối u ra khỏi hòm tai, kiểm soát chảy máu hoàn toàn và bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc xương con tai giữa cho bệnh nhi.

Sau mổ 2 ngày, bệnh nhi tỉnh táo, hết ù tai, thính lực cải thiện, ăn uống và sinh hoạt bình thường; hiện tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Tai mũi họng.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Đàm Thị Lan, u cuộn cảnh là khối u lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như phá hủy xương chũm, xâm lấn vùng cảnh và ảnh hưởng dây thần kinh mặt. Việc điều trị sớm, đúng phương pháp giúp giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Phẫu thuật nội soi đường trong tai là kỹ thuật mới, mang lại hiệu quả cao, hạn chế xâm lấn, đặc biệt phù hợp với các trường hợp được chỉ định đúng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện ù tai kéo dài, nghe kém một bên hoặc bất thường tai tái diễn, gia đình cần đưa trẻ đến khám chuyên khoa tai mũi họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tô Hà