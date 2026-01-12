Thanh Hóa: 37 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân bị xử lý vi phạm trong năm 2025

Trong năm 2025, công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được siết chặt, từng bước đi vào nền nếp, công khai và minh bạch hơn. Qua đó, nhiều vi phạm đã được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Năm 2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên và đột xuất, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ vi phạm, các hành vi hành nghề không đúng quy định, không đúng phạm vi được cấp phép.

Kết quả, trong năm 2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 37 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân vi phạm, với tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 1 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện hành nghề, phạm vi chuyên môn, hồ sơ pháp lý và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong khám, chữa bệnh, kinh doanh dược.

Đoàn liên ngành kiểm tra một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý, ngành Y tế Thanh Hóa chú trọng cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa điều kiện hành nghề, tạo môi trường thuận lợi nhưng chặt chẽ cho các cơ sở y, dược tư nhân hoạt động đúng quy định. Việc phân cấp, phân quyền quản lý được thực hiện rõ ràng hơn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và hiệu quả giám sát tại địa phương.

Đáng chú ý, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu y tế dùng chung trong quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Thông tin về cơ sở hành nghề, người hành nghề được chuẩn hóa, công khai trên phạm vi toàn tỉnh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát và phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Song song với công tác kiểm tra, thẩm định, việc cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề tiếp tục được thực hiện công khai, quy chuẩn, thuận tiện. Riêng trong năm 2025, ngành Y tế đã cấp, cấp lại và điều chỉnh hàng nghìn giấy phép, chứng chỉ liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh dược, góp phần đưa hoạt động hành nghề y, dược tư nhân ngày càng đi vào khuôn khổ pháp luật.

Thuỳ Dung