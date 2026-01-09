Viên khớp Tâm Bình – 15 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Gắn liền với câu thơ “Đau lưng, mỏi gối, tê tay/ Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình”, Viên khớp Tâm Bình đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Giữa thị trường các sản phẩm chăm sóc xương khớp ngày càng đa dạng, suốt 15 năm qua, sản phẩm này vẫn được người dân tin dùng nhờ chất lượng, hiệu quả đã được kiểm chứng qua hàng triệu người dùng.

Khẳng định vị thế bằng chất lượng, hiệu quả

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng bị phanh phui đã gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, mới đây Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán 21 loại thuốc tân dược và sản phẩm xương khớp giả. Sự việc này một lần nữa cảnh báo người dân cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm đã được kiểm chứng qua thời gian, nguồn gốc rõ ràng như Viên khớp Tâm Bình tiếp tục được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Ra mắt thị trường vào năm 2010, khi sự cạnh tranh giữa các sản phẩm Đông dược hỗ trợ xương khớp diễn ra khá gay gắt, Tâm Bình lựa chọn hướng đi tập trung vào chất lượng ngay từ đầu. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP – WHO nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào. Song song với đó là nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO thuốc Y học cổ truyền, đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới về chất lượng, vệ sinh, an toàn và đồng nhất từng sản phẩm. Đây được xem là nền tảng giúp Viên khớp Tâm Bình xây dựng niềm tin, được người tiêu dùng biết đến và gắn bó suốt nhiều năm qua.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO Thuốc Y học cổ truyền.

Điểm nổi bật của Viên khớp Tâm Bình là sử dụng Mã tiền chế - dược liệu quý được coi là “khắc tinh” của bệnh xương khớp. Mã tiền chế trong sản phẩm được bào chế theo phương pháp gia truyền, loại bỏ độc tính nhưng vẫn giữ trọn dược tính, mang lại hiệu quả giảm đau, kháng viêm mạnh và đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn kết hợp với nhiều dược liệu như Ngưu tất, Đương quy, Hy thiêm, Độc hoạt, Thương truật, Đỗ trọng, Ba kích... theo nguyên tắc hoạt huyết, khu phong, trừ thấp, bổ can thận trong Y học cổ truyền. Sự phối hợp này mang lại tác dụng vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp; vừa hỗ trợ mạnh gân cốt, lưu thông khí huyết, làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

Đặc biệt, Viên khớp Tâm Bình nói không với việc pha, trộn tân dược. Sản phẩm đã được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm, chứng nhận không trộn thuốc Tây và được Viện kiểm nghệm thuốc Trung ương xác nhận đảm bảo an toàn.

Sở hữu nguồn dược liệu sạch, quy trình sản xuất chuẩn hóa, công thức bài bản, Viên khớp Tâm Bình đáp ứng tiêu chí về hiệu quả và an toàn khi sử dụng lâu dài. Đây chính là giá trị giúp sản phẩm luôn được tin chọn giữa thị trường đầy biến động.

Đồng hành cùng hàng triệu người trong chăm sóc sức khỏe xương khớp

15 năm có mặt trên thị trường, Viên khớp Tâm Bình đã trở thành lựa chọn tin cậy của người dân Việt trong hành trình chăm sóc xương khớp. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân đã phản hồi tích cực về khả năng vận động, giảm đau nhức xương khớp sau thời gian sử dụng. Có thể kể đến trường hợp Ông Lê Bá Bí Mật (Hà Nội) đi lại thoải mái sau hơn 10 năm mắc bệnh thoái hóa khớp; bà Phan Thị Dung (Thanh Hóa) xương khớp không còn đau nhức, người nhẹ nhõm, đi lại dễ dàng; ông Nguyễn Tuấn Dũng (Bắc Giang) các khớp cử động dễ dàng, không còn cơn đau nhức sau hơn 3 tháng sử dụng; anh Bùi Xuân Trước (Bắc Ninh) có thể đi lại, tự phục vụ bản thân sau hơn 20 năm nằm liệt giường do biến chứng bệnh xương khớp...

Viên khớp Tâm Bình luôn là lựa chọn ưu tiên của người bệnh trong chăm sóc sức khỏe xương khớp.

Những phản hồi tích cực từ người dùng là minh chứng sống cho chất lượng và chính điều đó giúp Viên Khớp Tâm Bình liên tiếp nhận các giải thưởng uy tín: 7 lần được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao, 8 lần nằm trong Top Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, 2 lần đạt Chứng nhận Tin và Dùng cùng các danh hiệu như Top 20 Sản phẩm Vàng Việt Nam và Sản phẩm An toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Với hiệu quả được kiểm chứng, chất lượng ổn định và niềm tin của hàng triệu người Việt suốt 15 năm qua, Viên khớp Tâm Bình đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường Đông dược. Đó không chỉ là hành trình của một sản phẩm xương khớp, mà còn là minh chứng cho tâm huyết, trách nhiệm và cam kết vì sức khỏe cộng đồng của Dược phẩm Tâm Bình.

Đau lưng, mỏi gối, tê tay – Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình. Hãy ra ngay nhà thuốc gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn cước 1800 282885 để đặt mua Viên khớp Tâm Bình.

Lan Anh