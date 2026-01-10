Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức khám bệnh thiện nguyện tại xã vùng cao Trung Lý

Nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân và học sinh vùng khó khăn, ngày 10/1, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã phối hợp với xã Trung Lý tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Hệ thống Y tế Hợp Lực đã trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, siêu âm, xét nghiệm cơ bản...

...và tư vấn điều trị các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, xương khớp, hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da... cho hàng trăm lượt người dân, chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Sau khám, người dân được cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã trực tiếp thăm khám tổng quát cho các em học sinh, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn chăm sóc sức khỏe học đường.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám, chữa bệnh, các bác sĩ còn tư vấn kiến thức phòng bệnh, nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống các bệnh truyền nhiễm theo mùa, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Với đối tượng trẻ nhỏ, các bác sĩ hướng dẫn phụ huynh cách theo dõi sức khỏe cho trẻ, sử dụng thuốc an toàn, đúng liều lượng.

Những trường hợp phát hiện có dấu hiệu bệnh lý đã được tư vấn hướng điều trị phù hợp.

Ngoài ra, tại chương trình, hàng trăm suất quà đã được trao tới các em học sinh, mang lại niềm vui, động viên tinh thần các em nhỏ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực cũng đã trao quà, trang thiết bị y tế, giáo dục tặng xã Trung Lý với tổng trị giá 800 triệu đồng.

TS Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, chia sẻ: Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Tổng Công ty duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt là các địa phương còn khó khăn.

Thông qua chương trình, Hợp Lực mong muốn chung tay cùng ngành y tế và chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý Ngân Văn Lon, cho biết, do điều kiện địa lý xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, người dân địa phương còn hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Vì vậy, chương trình khám bệnh thiện nguyện của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao.

Sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực và đội ngũ y tế không chỉ góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Tô Hà