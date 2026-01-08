Đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đang từng bước đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn. Những chuyển biến từ thực tiễn không chỉ góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, mà còn từng bước xây dựng niềm tin, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn thăm khám cho bệnh nhân.

Những ngày đầu năm 2026, tại các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn khá đông bệnh nhân. Các y, bác sĩ đều có mặt từ sớm, khám bệnh nhiệt tình, tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Diếp, phường Bỉm Sơn chia sẻ: “Ông nhà tôi bị đột quỵ 4 năm nay. Trước đây tôi thường đưa ông đi điều trị tại bệnh viện ở Ninh Bình, nhưng hơn năm qua, ông đã gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn bởi y, bác sĩ tại đây khám, điều trị tận tình, nói chuyện nhẹ nhàng, động viên, chia sẻ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hàng ngày”.

Thay đổi tích cực của Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn còn được thể hiện rõ qua những bức thư tay, lời cảm ơn gửi tới đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện. Gần nửa năm nay, các y, bác sĩ tại các khoa thường nhận được những bức thư cảm ơn của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Các bức thư của người nhà bệnh nhân được đăng trên fanpage của bệnh viện, trong đó có bức thư bằng thơ viết: “Bác sĩ y tá hàng ngày/ Chăm sóc người bệnh ở đây tận tình/ Chẳng còn lo nghĩ sợ kinh/ Bệnh rồi sẽ khỏi yên bình trong tâm”. Một bức thư khác có ghi “Cảm ơn ban giám đốc và bác sĩ đã chẩn đoán và chữa bệnh cho vợ tôi được khỏi. Tôi hy vọng có nhiều người được chẩn đoán và điều trị kịp thời”...

Từ những ghi nhận thực tế ấy, có thể thấy sự thay đổi trong phong cách phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn không mang tính nhất thời mà đang dần trở thành nền nếp. Ban giám đốc bệnh viện xác định, muốn người bệnh hài lòng thì trước hết mỗi cán bộ y tế phải thay đổi từ nhận thức đến hành động, coi người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động chuyên môn. Do đó, ban giám đốc đã khuyến khích các y, bác sĩ luôn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi thái độ, tác phong phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện đã phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, phong trào “Điều dưỡng thân thiện - người bệnh yên tâm”, thực hiện 12 điều y đức, nâng cao tinh thần phục vụ và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn.

Cùng với đó, bệnh viện đã tập trung cải cách hành chính. Nhân viên công tác xã hội luôn tích cực hỗ trợ đón tiếp, chỉ dẫn, tư vấn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân. Quy trình hướng dẫn, đón tiếp người bệnh được sắp xếp khoa học. Bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID; triển khai thanh toán viện phí online.

Song song với nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ, bệnh viện đã quan tâm đầu tư mua sắm và thực hiện trao đổi nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Cụ thể: máy chụp cắt lớp vi tính, máy phục vụ phẫu thuật nội soi, nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, máy đo huyết áp điện tử... Sắp tới bệnh viện còn được trang bị thêm 2 máy siêu âm 5 đầu dò mới, máy đo chức năng hô hấp, máy đo thính lực. Đồng thời, Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho cán bộ, y, bác sĩ thường xuyên tiếp cận, thực hành với máy móc, trang thiết bị hiện đại để làm chủ trang thiết bị, máy móc, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai đã giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến trên. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí cho người dân mà còn góp phần nâng cao uy tín, vị thế của bệnh viện trong hệ thống y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẵn sàng cung ứng đầy đủ thuốc cho bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hô hấp; duy trì hòm thư góp ý và “đường dây nóng”; xây dựng môi trường bệnh viện, khoa phòng xanh - sạch- đẹp. Nhờ đó, người bệnh dần tin tưởng, hài lòng với bệnh viện. Trong năm 2025, bệnh viện khám cho 50.303 lượt bệnh nhân, tăng 3.389 lượt bệnh nhân so với năm 2024; điều trị nội trú cho 9.150 lượt, tăng 679 lượt so với năm 2024. Tỷ lệ hài lòng đạt trên 99%.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hải Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn cho biết: “Bệnh viện xác định mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm và chất lượng chuyên môn làm nền tảng. Bệnh viện tiếp tục đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung ứng dịch vụ y tế; từng bước triển khai phòng khám yêu cầu với sự tham gia hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ tuyến trên, nhằm đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trên cơ sở đặc thù địa bàn có nhiều khu công nghiệp, bệnh viện sẽ phát triển các dịch vụ khám sức khỏe nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế tin cậy của người dân khu vực Bỉm Sơn và vùng lân cận”.

Bài và ảnh: Thùy Linh