Lần đầu tiên đoàn kịch thiếu nhi Cuba biểu diễn tại Việt Nam

Tối 26/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đoàn kịch thiếu nhi Cuba đã biểu diễn vở nhạc kịch “Lọ Lem... theo phong cách The Beatles.”

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sự kiện do Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025).

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện Đại sứ quán Cuba và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại biểu Việt Nam và Cuba tham dự chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết đây là lần đầu tiên “Lọ Lem... theo phong cách The Beatles” được biểu diễn tại Việt Nam và được dàn dựng bởi đạo diễn Carlos Alberto Cremata Malberti, với sự tham gia của các em nhỏ trong Đoàn kịch thiếu nhi Cuba.

Vở nhạc kịch kể lại câu chuyện cổ tích quen thuộc “Lọ Lem” dưới góc nhìn dí dỏm của bốn chú chuột nhỏ John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Star, sống dưới tầng hầm nhà Lọ Lem - những nhân vật hóa thân thành ban nhạc The Beatles.

Vở diễn hòa trộn các yếu tố cổ tích với thế giới âm nhạc pop, đưa khán giả du hành qua những ca khúc bất hủ của ban nhạc The Beatles như “Help!,” “Let It Be,” “Because,” “Twist and Shout,” “Here Comes the Sun” ... được phối lại trên thể loại âm nhạc truyền thống Cuba.

Khi bị con mèo dữ “Tàu sân bay” tấn công, bốn chú chuột vừa hoảng loạn vừa cất tiếng hát “Help!” lá thư mời dự dạ vũ Hoàng cung được gửi đến tay Lọ Lem bởi người đưa thư mang tên “Mr. Jude Postman;” cận vệ của Hoàng tử lại là “Bungalow Bill;” hai cô chị kế hóa thân thành “Piggy” và “Dizzy Miss Lizzy;” bà tiên đỡ đầu mang tên “Mary;” còn câu thần chú nhiệm màu được cất lên bằng giai điệu bất hủ “Let It Be.”

Mỗi chi tiết đều gợi nhắc tới ca khúc hay nhân vật trong thế giới The Beatles, vừa tạo tình huống kịch tính, vừa mang lại tiếng cười, đồng thời khiến khán giả thích thú khi nhận ra giai điệu quen thuộc.

Bài hát “Let It Be” được bà tiên đỡ đầu biến thành một bản Son sôi động (thể loại nhạc truyền thống Cuba, tiền thân của salsa); “Because” được thể hiện theo điệu Guaguan có tiết tấu chậm rãi, giàu tính đối thoại (một hình thức nhạc - múa thuộc dòng rumba Cuba).

Có lúc các em nhỏ Cuba hát đơn ca, có lúc chỉ nghe The Beatles, nhưng phần lớn là kết hợp trẻ em hát chính, The Beatles hát bè và ngược lại...

Cho đến cuối vở nhạc kịch, tất cả cùng nhắc lại câu châm ngôn nổi tiếng của The Beatles: “Tình yêu bạn nhận được sẽ bằng với tình yêu bạn trao đi.”

Trên sân khấu, mọi người vừa nhảy trong giai điệu “Twist and Shout,” vừa hát vang “Here Comes the Sun.”

Kết thúc vở diễn, đại biểu cùng các nghệ sỹ cùng nhau hát vang những bài hát truyền thống Cuba và bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ...

Với sự kết hợp độc đáo giữa câu chuyện cổ tích, âm nhạc huyền thoại của The Beatles và sắc màu âm nhạc Cuba, vở nhạc kịch “Lọ Lem... theo phong cách The Beatles” mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật vừa gần gũi, vừa dí dỏm, thấm đẫm tinh thần, văn hóa Cuba.

Đoàn kịch thiếu nhi Cuba (La Colmenita - Tổ ong nhỏ) thành lập từ năm 1990. Đến nay, Đoàn đã tham gia lưu diễn tại hơn 25 nước trên thế giới.

Năm 2007, La Colmenita là đơn vị nghệ thuật thiếu nhi đầu tiên được UNESCO vinh danh là Đại sứ Thiện chí UNICEF.

Năm 2010, Đoàn thành lập thêm một Dàn nhạc giao hưởng và cũng đã từng được đề cử Giải thưởng Latin Grammy.

Năm 2022, La Colmenita cùng người sáng lập đã được trao Huân chương Félix Varela hạng Nhất - danh hiệu cao quý nhất của Cuba dành cho một thiết chế văn hóa.

Qua các dự án nghệ thuật, Đoàn đã đưa trẻ em Cuba và những sáng tạo nghệ thuật của các em đến với các Liên hoan Sân khấu quốc tế.

Không chỉ biểu diễn bán vé, La Colmenita còn mang sân khấu đến với những gia đình khó khăn, dành chỗ đứng bình đẳng cho mọi em nhỏ, kể cả trẻ em khiếm khuyết vận động, khiếm thị, khiếm thính, mắc hội chứng down, ung thư, bại não hay gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khác.

Với triết lý “Nghệ thuật cho tất cả,” trong nhiều năm liền, La Colmenita trở thành biểu tượng của nghệ thuật vì cộng đồng, nơi niềm vui, sự đoàn kết, tính kỷ luật và tinh thần nhân văn, sẻ chia được nuôi dưỡng, lan tỏa.

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cho biết chương trình nghệ thuật lần này là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa đặc biệt, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai quốc gia./.

Theo TTXVN