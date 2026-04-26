Làm việc “xuyên lễ” trên công trường thi công cầu Mọ

Lê Hòa
(Baothanhhoa.vn) - Công trường thi công Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Xuân Tín (gọi tắt là Công trình Cầu Mọ) đang hối hả từng ngày với tinh thần "làm việc xuyên lễ", quyết tâm hoàn thành mục tiêu thông cầu đúng kế hoạch.

Công trường thi công Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Xuân Tín (gọi tắt là Công trình Cầu Mọ) đang hối hả từng ngày với tinh thần “làm việc xuyên lễ”, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thông cầu đúng kế hoạch.

Dự án Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày trên địa bàn xã Xuân Tín được UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông do thiên tai sau cơn bão số 10 năm 2025.

Theo thiết kế, Công trình cầu Mọ có chiều dài hơn 183m với 5 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực và tuyến đường hai đầu cầu dài khoảng 0,7 km; đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng. Thời điểm này, máy móc và các mũi thi công đang tập trung cao độ để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 1/7/2026.

Mặc dù đang dịp nghỉ lễ nhưng hơn 70 cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn bám trụ công trường, duy trì nhịp độ làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ dự án.

Công nhân triển khai hạng mục khoan nhồi, đổ bê tông các trụ cầu chính. Dự án bao gồm 5 nhịp với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực hiện đại.

Những người thợ cầu tỉ mỉ đan từng thanh thép dầm, chuẩn bị cho công tác đổ bê tông nhịp cầu, trụ cầu... Sự tập trung cao độ thể hiện quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” của đội ngũ thi công.

Hệ thống máy móc chuyên dụng được huy động tối đa để xử lý phần đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 0,7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng.

Cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để giám sát chặt chẽ quy trình thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Ông Võ Quyết Tiến, Giám sát trưởng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết: Xác định đây là công trình khẩn cấp nên chúng tôi cũng yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong 2 kỳ nghỉ (Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5) mặc dù kéo dài song đơn vị vẫn bố trí nhân lực làm xuyên lễ, 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ, đáp ứng thông xe kỹ thuật trước 1/7, hoàn thành công trình trong quý III/2026.

Không khí lao động tại công trình cầu Mọ vẫn được duy trì với tinh thần “3 ca, 4 kíp” để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án. Tính đến ngày 26/4, khối lượng xây lắp thực tế của dự án đã đạt gần 65% giá trị hợp đồng và dự kiến dự án sẽ về đích đúng tiến độ.

Sự nỗ lực, tinh thần lao động hăng say của cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trình cầu Mọ không chỉ minh chứng cho quyết tâm cao độ của tỉnh Thanh Hóa trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là trách nhiệm công việc góp phần mang lại niềm vui hữu hình của hàng ngàn người dân xã Xuân Tín và các vùng lân cận, giúp ổn định sản xuất, giao thương, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực.

