Làm giàu từ phát triển kinh tế tổng hợp

Đến khu phố 1, xã Vân Du, hỏi thăm anh Hà Đông Giang ai cũng biết, bởi anh là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Anh Hà Đông Giang, khu phố 1, xã Vân Du làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp.

Sau khi xây dựng gia đình, anh Giang được bố mẹ chuyển nhượng 20ha đất để vợ chồng anh phát triển kinh tế. Nhiều năm vợ chồng anh thức khuya, dậy sớm lao động, sản xuất nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh nhận thấy đất đai của gia đình phù hợp để trồng các loại cây ăn quả. Năm 2015, anh đã mạnh dạn vay vốn để cải tạo đất trồng các loại cây ăn quả, như: cam, nhãn, ổi và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi vịt thịt. Nhờ tinh thần không ngại khó, ngại khổ và linh hoạt vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc nên cây trồng, vật nuôi sinh trưởng tốt, năng suất cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Không bằng lòng với những gì đã có, anh Giang tiếp tục vay vốn ngân hàng để làm hệ thống nước tưới, mở rộng diện tích cây ăn quả. Hiện nay, gia đình anh có khoảng 15ha cây ăn quả, trong đó có 5ha cam, gần 6ha ổi, hơn 4ha nhãn và khu trang trại chăn nuôi vịt, mỗi lứa xuất chuồng hơn 10.000 con.

Để cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Giang đã áp dụng khoa học kỹ thuật để gần 6ha ổi ra quả trái vụ. “Ổi chính vụ cho thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch. Để cây ổi cho thu hoạch trái vụ, tôi đã dùng biện pháp cắt tỉa cành, tuốt lá, hái bỏ quả chính vụ, bổ sung phân bón đủ để cây có đủ năng lượng phục hồi. Ổi trái vụ cho thu hoạch từ cuối tháng 9 đến tháng 2 âm lịch năm sau, ổi ngọt, bán được giá. Trước đây, mỗi sào ổi chính vụ thu được 15- 20 triệu đồng/sào/năm, áp dụng kỹ thuật cho ổi ra trái vụ thu được 25 - 30 triệu đồng/sào/năm”, anh Giang cho biết.

Hiện nay, với việc phát triển kinh tế tổng hợp đã mang lại lợi nhuận cho gia đình anh Hà Đông Giang khoảng 500 - 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, anh Giang cho biết: Để phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, trước hết bản thân cần kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn. Thường xuyên nắm bắt thị trường, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương; mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hà Đông Giang còn là tấm gương nông dân tiêu biểu của xã Vân Du, tích cực góp công, góp của xây dựng quê hương. Đặc biệt, anh còn hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cùng với nỗ lực của bản thân, nhiều hộ dân trong xã có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn