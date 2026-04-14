Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

Chiều 14/4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Bộ Công an và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đặc biệt, trong những năm gần đây, toàn lực lượng đã có chuyển biến mang tính chiến lược, tạo nên những dấu ấn nổi bật trong cải cách hành chính và chuyển đổi số như: Tiên phong hoàn thành 2 dự án mang tính nền tảng, quy mô lớn, chưa có tiền lệ là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân gắn chip, làm tiền đề tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06; xây dựng, hoàn thiện hơn 4,2 triệu dữ liệu công dân, cấp hơn 3,8 triệu căn cước công dân gắn chip, 2,87 triệu định danh điện tử bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối, liên thông, chia sẻ toàn quốc phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; chủ động, đồng hành, dẫn dắt triển khai các chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết 57, Kế hoạch 02 tạo đột phá về chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến tạo không gian phát triển để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng lợi ích thiết thực....

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cùng với đó, lực lượng đã chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự...

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Đồng thời yêu cầu lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: “Đồng hành, dẫn dắt”, chủ động tham mưu chiến lược, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 và Đề án 06, trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ chuyển đổi số toàn diện; thúc đẩy các mô hình “đột phá, kiến tạo” phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường quản lý cư trú, địa bàn, đối tượng; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; vũ khí, vật liệu nổ, pháo; tham mưu giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nhân dân; thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được khen thưởng.

Lê Phượng