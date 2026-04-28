Kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An

Chiều 28/4, UBND phường Hạc Thành long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa – thị xã Hội An.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố Thanh Hóa (cũ), thành phố Hội An qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa – thị xã Hội An. Cách đây tròn 65 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam Đà Nẵng, lễ kết nghĩa giữa thị xã Thanh Hóa và thị xã Hội An được tổ chức trang trọng, mở đầu cho mối quan hệ gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai vùng đất Bắc – Nam.

Khi đất nước còn chia cắt, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Thanh Hóa đã dành nhiều tình cảm, nguồn lực để chia lửa với chiến trường Quảng Nam, Hội An; đùm bọc, tiếp nhận con em miền Nam tập kết ra Bắc học tập, đào tạo. Ngược lại, đồng bào xứ Quảng trung dũng, kiên cường luôn coi người dân Thanh Hóa là anh em một nhà, cùng nhau sẻ chia gian khó, sát cánh chiến đấu trên mọi mặt trận.

Khẩu hiệu “Miền Nam gọi - miền Bắc trả lời, Hội An cần - thị xã Thanh Hóa có” đã trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi như “tay búa, tay súng”, “tay cày, tay súng”, “mỗi người làm việc bằng hai vì Quảng Nam, vì Hội An ruột thịt”. Trong khói lửa chiến tranh, mỗi lá thư, bức điện, kỷ vật hay tin thắng trận gửi trao giữa hai địa phương đều trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân hai miền. Đặc biệt, lá cờ mang dòng chữ “Hội An anh dũng hiên ngang” mà thị xã Thanh Hóa trao tặng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, cổ vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân phố Hội, góp phần làm nên danh hiệu cao quý “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân hai địa phương cùng chung sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Nhiều công trình văn hóa, giáo dục mang dấu ấn kết nghĩa đã được xây dựng như Công viên Hội An, phiên bản Chùa Cầu tại Công viên Hội An, Công viên Thanh Quảng, phòng truyền thống thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An tại trung tâm hành chính phường Hạc Thành, Thư viện Thanh Hóa, đường Thanh Hóa tại Hội An... Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết Bắc – Nam, của nghĩa tình đồng chí, anh em được hun đúc bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của nhiều thế hệ.

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa là dịp để Đảng bộ và Nhân dân hai địa phương cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của mối quan hệ đặc biệt này trong giai đoạn phát triển mới. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mối quan hệ truyền thống ấy tiếp tục được phát huy sâu sắc hơn. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, hợp tác được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố tình đoàn kết thủy chung giữa các địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú, Nguyệt Viên luôn trân trọng gìn giữ tình kết nghĩa son sắt với các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp. Truyền thống 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa – Hội An tiếp tục trở thành động lực để các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính phát triển nhanh và bền vững hơn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với nghĩa tình son sắt đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.

Tại buổi lễ, các địa phương đã ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa các phường của phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú, Nguyệt Viên với các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp và trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa.

Hải Đăng