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Kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/6 (tức ngày 13/5 âm lịch), UBND xã Định Tân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc (13/5/1015 - 13/5/2026).

Kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

Sáng 27/6 (tức ngày 13/5 âm lịch), UBND xã Định Tân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc (13/5/1015 - 13/5/2026).

Kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức của Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc.

Đây là sự kiện thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với bậc khai quốc công thần kiệt xuất của triều Lý, người đã có công lao to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các xã lân cận; Hội đồng họ Đào Việt Nam, dòng tộc họ Đào ở mọi miền Tổ quốc và người dân xã Định Tân.

Kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Theo sử sách, Thái sư Đào Cam Mộc sinh ra tại làng Tràng Lang, nay là thôn Lang Thôn, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, khỏe mạnh, có chí lớn và được Nhân dân quanh vùng kính trọng. Sau khi cha mất, ông được mẹ đưa về quê ngoại tại xã Yên Trung, nay là xã Yên Trường.

Với sự thông minh cùng sức khỏe hơn người, ông đã làm quan Chi hậu dưới triều Tiền Lê. Về sau, ông cùng với sư Vạn Hạnh có công lập Lý Công Uẩn lên ngôi vua, hiệu là Lý Thái tổ - vị vua mở đầu vương triều Lý.

Ghi ơn bậc đệ nhất công thần khai quốc, nhà vua đã phong ông chức Thái sư, Á vương, tước Tín nghĩa hầu, gả con gái trưởng là An Quốc công chúa làm vợ.

Sau khi Đào Cam Mộc mất, ông được vua Lý Thái Tổ truy phong hàm Thái sư, tước Á vương và cho đục tượng thờ ông ở chùa Hưng Phúc, xã Định Tân.

Chùa Hưng Phúc là ngôi chùa cổ, có kiến trúc độc đáo và quy mô bề thế. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, chùa bị phá hủy hoàn toàn.

Năm 2010, chùa Hưng Phúc - Đền thờ Thái sư Á vương Đào Cam Mộc được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Năm 2019, di tích được khởi công xây dựng trên nền đất cũ và khánh thành đưa vào sử dụng năm 2023 với nhiều hạng mục công trình được phục dựng.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức đã thực hiện các nghi thức khai trống, khai chiêng, dâng hương kính cáo anh linh Thái sư Á vương Đào Cam Mộc, trình tấu chúc văn tế lễ, tưởng nhớ công đức của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc với sự kính trọng và biết ơn.

Kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Đông đảo đại biểu và người dân cũng đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với màn trống hội, múa hát và biểu diễn võ thuật... ca ngợi quê hương đất nước, thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết của người dân xã Định Tân.

Kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ xã Định Tân đã kêu gọi đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo chùa Hưng Phúc - Đền thờ Thái sư Á vương Đào Cam Mộc nhằm tri ân công đức của Thái sư và tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Lê Hà

Từ khóa:

#xã Định Tân #Cam #đào #HĐND tỉnh #MTTQ #Mất của #Lễ kỷ niệm #Chùa #dân tộc Việt Nam

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