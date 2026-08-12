[Podcast Tản văn] Tháng tám đi qua miền ký ức
(Baothanhhoa.vn) - “Tháng tám đi qua miền ký ức” là một tản văn giàu chất thơ của tác giả Huệ Hương, đưa người đọc bước vào không gian dịu dàng của tháng tám - thời khắc giao mùa giữa những vương vấn của hạ và hơi thở đầu tiên của thu. Với giọng văn nhẹ nhàng, giàu hình ảnh và cảm xúc, tác giả không chỉ khắc họa vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên, mà còn gửi gắm những suy tư về thời gian, ký ức, những cuộc chia xa và khát vọng tìm về sự bình yên trong tâm hồn. Tản văn như một lời mời gọi mỗi người chậm lại giữa nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng thu, lắng nghe chính mình và trân trọng những điều bình dị nhưng bền sâu của cuộc sống. Mời các bạn nghe những câu văn cảm xúc này qua giọng đọc Đan Chi.
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