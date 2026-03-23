Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam: Lan tỏa giá trị nhân văn, nâng cao chất lượng an sinh

Chiều 23/3, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026) với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Sáng tạo, chuyên nghiệp, vươn mình đột phá”.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Y tế nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Lê Đức Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Y tế nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Lễ kỷ niệm là dịp tôn vinh những người làm công tác xã hội - những “người giữ lửa” của lòng nhân ái, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công tác xã hội trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế; một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, công tác xã hội không chỉ là một nghề mà còn là sự sẻ chia, là cầu nối đưa chính sách đến với cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội công bằng, nhân ái.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục chú trọng hoàn thiện cơ chế, phát triển mạng lưới dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh xã hội hóa nhằm đưa công tác xã hội phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Sau 10 năm triển khai, công tác xã hội tại Thanh Hóa đã có bước chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Từ chỗ còn là lĩnh vực tương đối mới, hoạt động chủ yếu mang tính lồng ghép, đến nay công tác xã hội đã từng bước được định hình rõ nét trong hệ thống an sinh xã hội, với mạng lưới dịch vụ ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng để phát triển nghề công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp. Trên địa bàn tỉnh, nhiều kế hoạch, chương trình được ban hành kịp thời, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự phát triển của mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Tại cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tư vấn, tham vấn, hỗ trợ các nhóm yếu thế. Giai đoạn 2016 - 2026, đơn vị đã thực hiện truyền thông, tập huấn cho hơn 31.400 lượt người; tư vấn, hỗ trợ trên 18.400 lượt trường hợp, qua đó góp phần nâng cao năng lực cộng đồng và trợ giúp kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thành lập phòng, tổ công tác xã hội, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ người bệnh. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục, cung cấp thông tin, các đơn vị còn đẩy mạnh tư vấn tâm lý, hỗ trợ bảo hiểm y tế, kết nối nguồn lực xã hội nhằm giúp người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị. Nhiều mô hình giàu tính nhân văn đã được duy trì và nhân rộng như “bữa cơm 0 đồng”, “nồi cháo tình thương”, tặng quà cho bệnh nhân khó khăn, hỗ trợ chi phí đi lại... Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện, gần gũi.

Bên cạnh đó, công tác xã hội cũng được triển khai trong các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và tại các cơ sở trợ giúp xã hội, với nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trợ giúp pháp lý cho người yếu thế. Tuy còn mang tính lồng ghép, nhưng đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh.

Cùng với hoạt động chuyên môn, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nghề công tác xã hội được đẩy mạnh. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 100 hội nghị, tọa đàm; treo hàng trăm băng-rôn, khẩu hiệu; đăng tải trên 3.000 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của nghề, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về vai trò của công tác xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xã hội vẫn còn không ít khó khăn như thiếu nhân lực chuyên trách, hoạt động ở một số lĩnh vực chưa đồng đều, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Tuy nhiên, với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xã hội tại Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 cá nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng Cup lưu niệm vinh danh cho các nhà tài trợ.

Lãnh đạo Sở Y tế trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công tác xã hội giai đoạn 2016-2026.

Lãnh đạo Sở Y tế trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công tác xã hội giai đoạn 2016-2026.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Lê Đức Quang đã tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Y tế nhân dịp Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2026, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; lãnh đạo Sở Y tế trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân và tặng Cup lưu niệm cho các nhà tài trợ để tôn vinh những con người đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Họ chính là những “nhịp cầu” kết nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, vì một xã hội tiến bộ, công bằng và không ai bị bỏ lại phía sau.

Tô Hà