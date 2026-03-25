Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 25/3, HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử xã Triệu Sơn đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 25 đại biểu.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Đồng thời, HĐND xã Triệu Sơn đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Phạm Nguyên Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Lê Thị Luyện, Phó Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại kỳ họp.

Ông Vũ Văn Ba, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Đảng ủy xã Triệu Sơn tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Cùng với đó, HĐND xã đã bầu trưởng các Ban HĐND xã và ủy viên UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp cũng đã báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc và xem xét, thông qua một số nghị quyết, tờ trình quan trọng.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Triệu Sơn đã trao giấy khen cho 25 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thùy Linh