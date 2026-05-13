Bổ sung quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan hoạt động thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội và nền tảng trực tuyến; cơ chế cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam cũng như xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin đối ngoại.

Bổ sung nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 3 về nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại như sau:

"5. Khi triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật thông tin; xác thực nguồn tin; kiểm soát nội dung theo quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và ngăn ngừa việc phát tán tin giả, tin sai sự thật về Việt Nam; tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; quy định của pháp luật về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước trên môi trường mạng.

6. Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong công tác định hướng truyền thông; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin thiếu chính xác, sai sự thật về Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong việc vận động, huy động các nguồn lực tham gia hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao."

Bổ sung quy định về cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam

Đồng thời, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điểm b, đ và e khoản 3 Điều 7 về cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam theo hướng mở rộng phạm vi, bổ sung điều kiện quản lý trên không gian mạng và làm rõ chủ thể được áp dụng và kênh truyền tải thông tin.

Cụ thể: "b) Phát ngôn chính thức của lãnh đạo cấp cao; phát ngôn chính thức của các cơ quan quản lý nhà nước.

đ) Chương trình, sản phẩm báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh nội dung chính thức, ứng dụng chính thức trên không gian mạng của các cơ quan báo chí chủ lực (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng.

e) Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trang Thông tin đối ngoại điện tử của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trang thông tin điện tử đối ngoại, cổng thông tin điện tử và các kênh nội dung chính thức trên không gian mạng của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng."

Bên cạnh đó, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung điểm c và bổ sung điểm g khoản 3 Điều 8 về cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam theo hướng quy định các thông tin đăng tải trên không gian mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại

Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 của Điều 9 về cách thức cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam. Theo đó, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam do Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan tổ chức khác của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan báo chí chủ lực (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thu thập, tổng hợp và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền, báo chí và người dân Việt Nam.

Các nguồn thông tin được sử dụng để thu thập, tổng hợp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam bao gồm: Thông tin từ các nguồn công khai, chính thống của nước ngoài; thông tin từ nguồn cơ sở dữ liệu hợp pháp trong và ngoài nước cung cấp; thông tin được chia sẻ, trao đổi thông qua cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP cũng bổ sung thêm một hình thức cung cấp thông tin “thông qua hoạt động báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” tại điểm đ khoản 3 điều này.

Ngoài ra, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 5 Điều 12 về cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại. Theo đó, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu về thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam; xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026./.

Theo TTXVN