Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Quang, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 25/3, HĐND xã Thiệu Quang tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền và định hướng hoạt động trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Thiệu Quang đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, toàn xã có 20.690/20.690 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%; bầu đủ 22 đại biểu HĐND xã.

Đồng chí Hoàng Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Quang phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định; các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử đều đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, đồng chí Hoàng Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Quang nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Hà Hoàng Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Thiệu Quang đã thông qua Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua quy chế làm việc của HĐND; dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Thanh Huê