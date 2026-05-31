Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh).

Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long được khánh thành giai đoạn 1, đưa vào sử dụng từ năm 2019, trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm đang nuôi dưỡng 25 trẻ có hoàn cảnh đặt biệt, hỗ trợ học bổng cho 50 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Ngoài ra, trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội như thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, người già neo đơn; tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai; hỗ trợ xây dựng trường học ở các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Cùng với vận động xây dựng và tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm Từ thiện xã hội, thời gian qua, chùa Hồi Long đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tặng quà các cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Đến thăm Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDNĐ tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã gửi lời chúc mừng, tặng quà các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại đây; động viên các cháu tiếp tục đoàn kết, yêu thương nhau, chăm ngoan, học tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Trung tâm Từ thiện xã hội và chùa Hồi Long cùng đồng bào phật tử, các tình nguyện viên đã làm tốt vai trò cầu nối, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Thông qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, gieo mầm tri thức và lan tỏa tình nhân ái vì cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, chùa Hồi Long đã trở thành nhân tố tích cực trong việc bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong mong muốn, chùa Hồi Long tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; vận động đồng bào phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công cuộc xây dựng xã Hoằng Thanh nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị xã Hoằng Thanh tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để chùa Hồi Long luôn là địa chỉ sinh hoạt tâm linh uy tín trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý và các điều kiện đảm bảo cho Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long phát huy vai trò, hiệu quả, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình...

Xã cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Thực hiện đa dạng, phong phú hình thức, nội dung tuyên truyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo cho thiếu nhi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Qua đó, giúp cho các cháu luôn có được môi trường sống hạnh phúc, tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp, luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng chí Nguyễn Hồng Phong trân trọng gửi tới quý vị tăng, ni, phật tử chùa Hồi Long lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tặng quà chúc mừng chùa Hồi Long nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Sư cô Thích Đàm Ngoan, Giám đốc Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long, Trụ trì chùa Hồi Long khẳng định, chư tăng, ni và đồng bào phật tử sẽ tiếp tục làm tốt công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; gắn bó, đồng hành, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và hạnh phúc.

Đỗ Đức