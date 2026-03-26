Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Tây Đô khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/3, HĐND xã Tây Đô khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 và xác nhận tư cách đại biểu. Theo đó, toàn xã có 18.895 cử tri, trong đó 18.891 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ gần 100%. Cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra dân chủ, đúng luật, không có đơn vị phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm. Xã đã bầu đủ 21 đại biểu HĐND xã đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định. Các đại biểu trúng cử có phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND xã khóa II, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng thời thông qua nghị quyết về số lượng ủy viên các ban và bầu Trưởng các ban của HĐND. Thường trực HĐND xã khóa II đã ra mắt, nhận nhiệm vụ và phát biểu thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Tiếp đó, kỳ họp thực hiện bầu các chức danh của UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND xã. Các chức danh sau khi được bầu đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại kỳ họp.

Kết quả, các đồng chí Lê Văn Tịnh và Hoàng Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã và Phó Chủ tịch HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Xuân Thắng, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hà Văn Lương và Đỗ Văn Nam, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Thường trực Đảng ủy xã Tây Đô tặng hoa chúc mừng các vị trí chủ chốt trong HĐND, UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ xã thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử; HĐND xã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều tờ trình quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới, như: Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; Tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2026 của UBND xã Tây Đô; Tờ trình về việc xin ý kiến điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, xã Tây Đô; Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, xã Tây Đô.

Tô Hà