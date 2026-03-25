Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Lưu Vệ nhiệm kỳ 2026-2031 bầu các chức danh chủ chốt

Chiều 24/3, HĐND xã Lưu Vệ nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu HĐND xã Lưu Vệ khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND xã Lưu Vệ đã thực hiện các nội dung theo quy định, trong đó tiến hành xác nhận tư cách đại biểu của 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Lê Hữu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Trí Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; bà Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Đoàn Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND xã.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng, phó các Ban HĐND xã.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã.

Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng, gồm Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND xã và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2025.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lưu Vệ khẳng định, kết quả của kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã đối với những người được bầu giữ các chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, đồng thời là tiền đề quan trọng để HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quỳnh Anh (CTV)