Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Đông Quang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 26/3, HĐND phường Đông Quang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND phường Đông Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử phường đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II. Theo báo cáo, cuộc bầu cử trên địa bàn phường Đông Quang đã được tổ chức thành công, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,89%; bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 27 đại biểu HĐND phường đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND phường; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Phan Lê Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Đông Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND, các ban HĐND phường Đông Quang.

Ông Hoàng Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đông Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Sáng và bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Đông Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, HĐND phường đã bầu các Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Các chức danh được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự thống nhất, đồng thuận của các đại biểu HĐND phường.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Đông Quang đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Kim Oanh (CTV)