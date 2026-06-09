KOL tham gia lan tỏa du lịch xứ Thanh

Sáng 9/6, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa tổ chức buổi giới thiệu chương trình truyền thông “Review 0đ - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026” do KOL Nguyễn Quang Thành - admin kênh Về xứ Thanh khởi xướng.

Ban Tổ chức ra mắt chương trình truyền thông “Review 0đ - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026”.

Chương trình được triển khai nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Thanh Hóa trên các nền tảng số; phát huy vai trò của cộng đồng sáng tạo nội dung trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; giới thiệu các giá trị nổi bật về các giá trị lịch sử, văn hóa, tài nguyên du lịch, ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Các clip được Team Nguyễn Quang Thành đăng tải trên kênh Tiktok Về xứ Thanh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/6 đến 10/7/2026, Team Nguyễn Quang Thành cùng hệ sinh thái các kênh truyền thông như Về xứ Thanh, Nguyễn Quang Thành - Thành Thanh Hóa, Review xứ Thanh, Ẩm thực xứ Thanh và các kênh vệ tinh sẽ thực hiện khảo sát, ghi hình, sản xuất và phát hành tối thiểu 100 video clip quảng bá du lịch Thanh Hóa với thông điệp “Review 0đ - Lan tỏa giá trị Xứ Thanh”.

Sau khi kết thúc chương trình, nhóm thực hiện sẽ bàn giao cho Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa các video clip chất lượng cao cùng nhiều tư liệu để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa trong thời gian tới.

Đại diện Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa và KOL Nguyễn Quang Thành ký kết biên bản ghi nhớ.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của Team Nguyễn Quang Thành và các nhà sáng tạo nội dung khi đồng hành cùng công tác quảng bá du lịch địa phương.

Trong bối cảnh công tác xúc tiến du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, sự tham gia của các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến Thanh Hóa một cách gần gũi, chân thực, hiệu quả, đưa các giá trị văn hóa, du lịch xứ Thanh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hương Quỳnh