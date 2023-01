Kinh nghiệm tìm nguồn sỉ quần áo Quảng Châu uy tín, giá rẻ

Quần áo Quảng Châu từ lâu đã trở thành nguồn hàng giúp đem lại lợi nhuận đáng kể cho nhiều doanh nghiệp, shop kinh doanh thời trang tại Việt Nam. Tuy vậy, việc tìm kiếm nguồn để nhập sỉ đối với những người mới lại không hề đơn giản chút nào. Vậy tìm nguồn sỉ quần áo Quảng Châu tại TP. Hồ Chí Minh ở đâu để được giá rẻ và chất lượng? Tìm hiểu ngay nhé!

1. Nhập sỉ quần áo Quảng Châu tại chợ đầu mối TP. HCM

Nhập sỉ quần áo Quảng Châu tại các chợ đầu mối ở TP. HCM được rất nhiều các chủ kinh doanh hiện nay áp dụng.

Ưu điểm

+ Bạn có thể trực tiếp kiểm tra chất lượng và mẫu mã của sản phẩm.

+ Không cần phải chuẩn bị quá nhiều vốn để nhập hàng. Bởi vì hầu hết các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh đều rất gần, bạn có thể dễ dàng di chuyển và nhập mỗi lần một ít tùy theo lượng bán ra của mình.

+ Không tốn kém quá nhiều chi phí cho việc đi lại và ăn ở để nhập hàng.

+ Chủ động thời gian nhập hàng và thời gian hàng về.

+ Dễ dàng thương lượng về giá cả của sản phẩm do cùng là người Việt Nam.

Nhược điểm

- Mất nhiều thời gian để đi chọn hàng.

- Giá thành thường cao hơn so với một số hình thức nhập hàng sỉ khác. Đặc biệt, nếu bạn không mua hàng với số lượng lớn thì sẽ gặp không ít khó khăn trong việc mặc cả.

- Không có nhiều mẫu mã để bạn có thể thoải mái chọn lựa.

- Không thuận lợi cho những người ở quá xa các chợ đầu mối tại Tp. HCM.

Một số địa chỉ chợ đầu mối để nhập sỉ quần áo Quảng Châu giá rẻ

Chợ Tân Bình: Đây là một trong những chợ đầu mối chuyên đổ sỉ quần áo Quảng Châu vô cùng nổi tiếng tại khu vực TP. HCM. Tại đây, hàng hóa chủ yếu được bán theo lô từ 10 đến 12 chiếc với nhiều màu sắc và size số khác nhau. Đặc biệt, khi bạn mua hàng với số lượng càng lớn thì giá thành nhập vào sẽ càng rẻ.

Chợ An Đông: Được biết đến là cụm chợ lớn nhất tại Việt Nam với 3 điểm kinh doanh nối tiếp nhau là: chợ thực phẩm An Đông, chợ An Đông cũ và An Đông Plaza. Hàng ngày có rất nhiều dân buôn ở khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận tìm đến chợ để nhập sỉ quần áo Quảng Châu. Nguyên nhân là vì hàng hóa ở đây vô cùng đa dạng, phong phú và có giá siêu rẻ. Thông thường, chợ sẽ mở cửa từ 7h đến 18h, tuy nhiên một số cửa hàng có thể đóng cửa muộn hơn.

Chợ Hạnh Thông Tây: Đây là một trong những khu chợ đêm vô cùng nổi tiếng tại TP. HCM. Tại đây, bạn có thể tìm được rất nhiều mặt hàng thời trang Quảng Châu với giá thành cực rẻ và mẫu mã vô cùng đa dạng.

2. Nhập sỉ tại các shop quần áo Quảng Châu

Ngoài cách tìm nguồn sỉ quần áo Quảng Châu tại chợ đầu mối, bạn cũng có thể tìm đến các shop quần áo Quảng Châu để nhập hàng. Đây được đánh giá là một trong những cách nhanh chóng và dễ dàng nhất hiện nay.

Ưu điểm

+ Được trực tiếp kiểm tra chất lượng và mẫu mã của sản phẩm.

+ Không mất nhiều thời gian và chi phí cho việc đi lại để nhập hàng.

+ Dễ dàng thương lượng được giá cả với chủ shop vì không có rào cản về ngôn ngữ.

+ Không cần nhập nhiều hàng cùng một lúc, do đó không cần chuẩn bị quá nhiều vốn.

Nhược điểm

- Thường khi nhập hàng sỉ Quảng Châu tại các shop sẽ có giá thành cao hơn nhiều so với khi bạn nhập hàng tận xưởng ở Trung Quốc.

- Giới hạn về mẫu mã và số lượng hàng hóa nên không có quá nhiều sự lựa chọn cho người mua.

Top 2 shop sỉ quần áo Quảng Châu uy tín nhất tại TP. HCM hiện nay:

- Trùm giá sỉ

Trùm giá sỉ được nhiều người biết đến bởi ở đây có rất nhiều các mặt hàng quần áo xuất xứ từ Quảng Châu như: váy đầm, quần jean, đồ bộ,... Tất cả đều có giá thành cực rẻ và luôn sẵn hàng để cung cấp với số lượng lớn cho khách hàng.

Một số ưu điểm khi lấy hàng sỉ quần áo Quảng Châu tại đây:

+ Đa dạng mẫu mã và có nguồn hàng lớn cho khách lấy sỉ.

+ Cung cấp dịch vụ đổi trả hàng trong 7 ngày nhanh chóng, hiệu quả.

+ Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và chu đáo.

+ Áp dụng hình thức mua bán trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 167 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0919 7050 86 Facebook: https://www.facebook.com/trumgiasishop/

- Sieusi.vn

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm nguồn sỉ quần áo Quảng Châu tại TP. Hồ Chí Minh, Sieusi.vn là địa chỉ bạn không nên bỏ qua.

Một số ưu điểm khi lấy hàng tại đây:

+ Có nhiều mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.

+ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình.

+ Đảm bảo về chất lượng hàng hóa.

+ Có giá cả siêu rẻ giúp khách hàng thu được nhiều lợi nhuận khi kinh doanh.

Thông tin liên hệ: - Địa chỉ: 185/ 50 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 091 817 82 83 – 0905 053 363 - Email: sieusi.vn@gmail.com - Facebook: https://www.facebook.com/sieusi.vn/

3. Sử dụng dịch vụ nhập hàng Quảng Châu để nhập sỉ quần áo

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ nhập hàng Quảng Châu để khách hàng có thể tìm được nguồn hàng chất lượng với giá thành siêu rẻ. Trong đó, Hàng Quảng Châu 24h là một trong những đơn vị được nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua.

Một số lợi ích khi sử dụng dịch vụ tìm nguồn sỉ quần áo Quảng Châu tại HQC24h :

+ Phí dịch vụ cực rẻ, chỉ 1% trên mỗi đơn hàng giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi nhập hàng.

+ Đội ngũ nhân viên am hiểu thị trường Trung Quốc và có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm nguồn hàng sỉ chất lượng. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn hàng lấy sỉ mà đơn vị đã cung cấp.

+ Hỗ trợ trao đổi và thương lượng giá cả với nhà cung cấp tại Trung Quốc.

+ Cước phí vận chuyển vô cùng hợp lý và được đánh giá là rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

+ Hệ thống kho bãi rộng khắp ở cả Trung Quốc và Việt Nam giúp cho việc vận chuyển được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

+ Tốc độ giao hàng nhanh chóng, bạn chỉ cần phải đợi từ 3 - 5 ngày là hàng hóa đã được vận chuyển về địa chỉ yêu cầu của bạn.

+ Có chính sách bồi thường cho khách hàng khi hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

Tham khảo: Bảng giá order hàng Trung Quốc của HQC24h

LN