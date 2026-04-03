Dược phẩm Tâm Bình 8 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Dược phẩm Tâm Bình lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Chứng nhận này chính là minh chứng rõ nét cho uy tín và chất lượng của thương hiệu dược hàng đầu, giúp người tiêu dùng an tâm lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong bối cảnh vấn nạn hàng giả, kém chất lượng.

8 năm vinh danh liên tiếp – bảo chứng cho niềm tin bền bỉ

Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) là danh hiệu uy tín, tôn vinh những thương hiệu Việt có sản phẩm chất lượng, được nhiều người tin dùng. Với chủ đề “30 năm tự hào và tiếp nối”, chương trình HVNCLC 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm tổ chức. Năm nay, chương trình được triển khai với quy mô lớn và bài bản, với sự tham gia của 21.952 người tiêu dùng cùng 4080 điểm bán lẻ trên cả nước. Trải qua quá trình sàng lọc gắt gao từ hơn 155.000 lượt bình chọn cho 4439 doanh nghiệp, chỉ có 581 (khoảng 13%) đơn vị xuất sắc đạt tiêu chí khắt khe để nhận danh hiệu.

Trong các doanh nghịệp được vinh danh năm 2026, Dược phẩm Tâm Bình tiếp tục góp mặt, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp nhận giải thưởng cao quý này. Thành tích ấn tượng đó không chỉ khẳng định sự nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho thấy niềm tin bền bỉ của người tiêu dùng suốt nhiều năm qua.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM và ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI TP.HCM trao chứng nhận HVNCLC cho Dược phẩm Tâm Bình

Đáng chú ý, sự ghi nhận này diễn ra trong bối cảnh thị trường dược phẩm năm qua có nhiều tiêu cực. Liên tiếp các vụ việc sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng bị các cơ quan chức năng phanh phui đã tạo nên một làn sóng lo ngại, khiến niềm tin của người tiêu dùng bị lung lay. Trong bối cảnh đó, danh hiệu HVNCLC chính là bằng chứng xác thực giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn những sản phẩm an toàn.

Ông Nguyễn Minh Hoàng (Phó Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình) đại diện doanh nghiệp nhận danh hiệu HVNCLC.

Chia sẻ về thành tích này, ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Dược phẩm Tâm Bình cho biết: “Danh hiệu HVNCLC chính là thước đo công tâm nhất của người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp. Với Tâm Bình, đây không chỉ là đích đến, mà còn là động lực thúc đẩy chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, xứng đáng với sự tin yêu của hàng triệu gia đình Việt."

Kiên định triết lý “làm thật sẽ bền” – vì sức khỏe người Việt

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, Dược phẩm Tâm Bình luôn kiên định theo đuổi triết lý “làm thật sẽ bền”, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chính sự tử tế và trung thực trong kinh doanh đã giúp thương hiệu không chỉ đứng vững mà còn là điểm tựa tin cậy của người Việt.

Để cụ thể hóa cam kết đó, Tâm Bình đã đầu tư bài bản nhà máy hiện đại đạt chuẩn GMP – WHO Thuốc Y học cổ truyền cùng vùng trồng dược liệu GACP – WHO. Việc làm chủ nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất tiên tiến giúp thương hiệu kiểm soát tốt chất lượng đầu ra. Vì vậy, các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình luôn đảm bảo 3 yếu tố: an toàn – hiệu quả - chất lượng, đáp ứng tiêu chí khắt khe của người tiêu dùng.

Tâm Bình sở hữu nhà máy GMP - WHO Thuốc Y học cổ truyền.

Bên cạnh những sản phẩm “quốc dân” như: Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Mỡ máu Tâm Bình, An thần ngủ ngon Tâm Bình... doanh nghiệp còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động. Việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm bồi bổ như: Sâm nhung Đại bổ Tâm Bình, Sâm nhung Thượng hạng Tâm Bình, nước uống Hồng sâm Đông trùng Tâm Bình, Kế sữa Đông trùng Tâm Bình... đáp ứng xu hướng chăm sóc sức khỏe của người dân hiện đại.

Chính định hướng đúng đắn cùng nỗ lực không mệt mỏi đã giúp Tâm Bình gặt hái những thành quả xứng đáng. Ngoài danh hiệu HVNCLC 8 năm liên tiếp, Tâm Bình còn vinh dự lọt top các bảng xếp hạng danh giá như: Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia, Top 100 doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế...

Không ngừng phát triển, Tâm Bình tiên phong tham gia “Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam – Cuba” và ký kết hợp tác Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng thành tựu khoa học mới nhất vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

8 năm liên tiếp nhận danh hiệu HVNCLC là minh chứng cho sự bền bỉ của một thương hiệu lấy chất lượng làm gốc. Với Dược phẩm Tâm Bình, sự tin yêu của người tiêu dùng chính là phần thưởng cao quý nhất, thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng.

Lan Anh