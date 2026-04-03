Khai trương phòng giao dịch số 02 của TYM – chi nhánh Nam Thanh Hóa

Sáng 3/4, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) Chi nhánh Nam Thanh Hóa tổ chức khai trương Phòng giao dịch số 02 tại xã Nông Cống.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc TYM trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa, phòng giao dịch 02.

Tham dự buổi khai trương có bà Phạm Thị Thùy Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM); đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 7; Đảng ủy, UBND xã Nông Cống; Chủ tịch Hội LHPN 8 xã: Nông Cống, Trung Chính, Thắng Lợi, Thăng Bình, Công Chính, Trường Văn, Tượng Lĩnh, Cát Sơn và đông đảo khách hàng của phòng giao dịch.

Ông Phan Tuấn Dũng, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa phát biểu tại buổi khai trương.

Tại buổi lễ, Giám đốc TYM Chi nhánh Nam Thanh Hóa Phan Tuấn Dũng cho biết, TYM hoạt động tại 17 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ tháng 8 năm 2023, hiện có 11.349 khách hàng; Quý I năm 2026 doanh số cho vay đạt 83 tỷ đồng, dư nợ gần 203 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả 100%, tiết kiệm trên 80 tỷ đồng.

Năm 2025, TYM chi nhánh Nam Thanh Hóa phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như hỗ trợ “Mái ấm tình thương”, trao học bổng, tặng quà cho khách hàng khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng...

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng giám đốc TYM phát biểu và giao nhiệm vụ cho TYM - chi nhánh Nam Thanh Hóa, phòng giao dịch 02.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TYM Phạm Thị Thùy Linh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của TYM chi nhánh Nam Thanh Hóa, đặc biệt trong Quý I/2026 với nhiều dấu ấn gắn tài chính vi mô với an sinh xã hội. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, sử dụng hiệu quả trong phát triển kinh tế; mong muốn Hội LHPN tỉnh tăng cường phối hợp, mở rộng địa bàn, nâng cao tỷ lệ bao phủ hoạt động TYM trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Nông Cống tặng hoa chúc mừng khai trương.

Phòng giao dịch số 02 của TYM - chi nhánh Nam Thanh Hóa được đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Nông Cống (thôn Tập Cát 1, xã Nông Cống). Việc khai trương Phòng giao dịch số 02 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ trên địa bàn 8 xã có thêm điều kiện được tiếp cận nguồn vốn linh hoạt với đa dạng sản phẩm tín dụng, tiết kiệm. Qua đó, góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ tạo thói quen tiết kiệm, sử dụng đồng vốn hiệu quả để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và cộng đồng.

Tiến Đông