Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng, quân đội được hiện đại hóa, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều thành tựu

Ngọc Liên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định nước này đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đạt thêm nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và sẽ từng bước khắc phục những khó khăn về nguồn cung nhiên liệu do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng, quân đội được hiện đại hóa, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều thành tựu

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định nước này đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đạt thêm nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và sẽ từng bước khắc phục những khó khăn về nguồn cung nhiên liệu do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng, quân đội được hiện đại hóa, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều thành tựu

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì Chiến thắng!” do Mặt trận Nhân dân Nga tổ chức ở thủ đô Moscow, ngày 13/7. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì Chiến thắng!” do Mặt trận Nhân dân Nga tổ chức ở thủ đô Moscow ngày 13/7, Tổng thống Putin cho rằng Nga vẫn duy trì đà phát triển bất chấp sức ép từ phương Tây. Theo nhà lãnh đạo Nga, các lực lượng mà ông gọi là “bài Nga” trong phương Tây đang đối đầu với Moscow, song nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục tăng trưởng, hệ thống tài chính được củng cố, quân đội được hiện đại hóa và ngành công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả mới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng và khẳng định chiến thắng là điều “không phải bàn cãi”, với lý do các lực lượng Nga vẫn đang tiến lên trên chiến trường. Ông cũng cho rằng sức mạnh của Nga bắt nguồn từ khả năng vượt qua khó khăn và thử thách, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh sĩ cũng như những đóng góp của người dân ở hậu phương.

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã gây ra một số khó khăn đối với nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tại Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định nền tảng của ngành năng lượng Nga vẫn vững chắc, đồng thời bày tỏ tin tưởng tình hình sẽ dần được cải thiện trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow đang xây dựng một hệ thống hậu cần và vận tải mới nhằm bảo đảm việc cung ứng cho các khu vực, trong đó có bán đảo Crimea. Theo ông, mạng lưới này được thiết kế để hạn chế tối đa nguy cơ bị đối phương tấn công, qua đó tăng cường khả năng duy trì hoạt động hậu cần và bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass.

Từ khóa:

#Lực lượng vũ trang #công nghiệp quốc phòng #Tổng thống nga vladimir putin #Kinh tế Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cuba lên án Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt

Cuba lên án Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Cuba đã lên án việc Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, cho rằng động thái mới tiếp tục gia tăng sức ép đối với nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Cuba.
EU sẽ siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi

EU sẽ siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi

Khoa học - Công nghệ
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ từng bước hạn chế quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi, thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện, nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ trên môi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh