Kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng, quân đội được hiện đại hóa, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều thành tựu

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định nước này đang tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đạt thêm nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và sẽ từng bước khắc phục những khó khăn về nguồn cung nhiên liệu do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì Chiến thắng!” do Mặt trận Nhân dân Nga tổ chức ở thủ đô Moscow, ngày 13/7. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại diễn đàn “Tất cả vì Chiến thắng!” do Mặt trận Nhân dân Nga tổ chức ở thủ đô Moscow ngày 13/7, Tổng thống Putin cho rằng Nga vẫn duy trì đà phát triển bất chấp sức ép từ phương Tây. Theo nhà lãnh đạo Nga, các lực lượng mà ông gọi là “bài Nga” trong phương Tây đang đối đầu với Moscow, song nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục tăng trưởng, hệ thống tài chính được củng cố, quân đội được hiện đại hóa và ngành công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả mới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng và khẳng định chiến thắng là điều “không phải bàn cãi”, với lý do các lực lượng Nga vẫn đang tiến lên trên chiến trường. Ông cũng cho rằng sức mạnh của Nga bắt nguồn từ khả năng vượt qua khó khăn và thử thách, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của binh sĩ cũng như những đóng góp của người dân ở hậu phương.

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã gây ra một số khó khăn đối với nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tại Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định nền tảng của ngành năng lượng Nga vẫn vững chắc, đồng thời bày tỏ tin tưởng tình hình sẽ dần được cải thiện trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow đang xây dựng một hệ thống hậu cần và vận tải mới nhằm bảo đảm việc cung ứng cho các khu vực, trong đó có bán đảo Crimea. Theo ông, mạng lưới này được thiết kế để hạn chế tối đa nguy cơ bị đối phương tấn công, qua đó tăng cường khả năng duy trì hoạt động hậu cần và bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass.