Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Kiều bào

Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chiều 14/9, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Việt phối hợp với Hội Tăng ni sinh Việt Nam tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU-một trong hai trường đại học Phật giáo tại Thái Lan), đã đồng tổ chức Lễ cầu an-cầu siêu tưởng niệm các anh linh liệt sỹ, đồng bào tử nạn, đồng thời cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thể hiện lòng biết ơn và báo đền ân sâu của thế hệ sau đối với thế hệ trước và là nhịp cầu tâm linh nối kết đạo lý ngàn đời với hiện tại và tương lai.

Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chiều 14/9, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Việt phối hợp với Hội Tăng ni sinh Việt Nam tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU-một trong hai trường đại học Phật giáo tại Thái Lan), đã đồng tổ chức Lễ cầu an-cầu siêu tưởng niệm các anh linh liệt sỹ, đồng bào tử nạn, đồng thời cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thể hiện lòng biết ơn và báo đền ân sâu của thế hệ sau đối với thế hệ trước và là nhịp cầu tâm linh nối kết đạo lý ngàn đời với hiện tại và tương lai.

Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình

Buổi lễ thể hiện tinh thần hiếu đạo, ân nghĩa, là lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, với tiền nhân đã dày công xây dựng và gìn giữ non sông. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Buổi lễ được tổ chức tại chánh điện chùa Phổ Phước ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, cùng đông đảo bà con kiều bào đã tới dự buổi lễ.

Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều vị Thượng tọa thành viên của Tăng đoàn An Nam tông, Thượng nghị sỹ gốc Việt tại Quốc hội Thái Lan Lae Dilokvidhyarat (Đỗ Đức Khôi) và các tăng ni sinh MCU.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đỗ Thúy Hà, đại diện Ban tổ chức, cho biết dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã lấy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” làm nền tảng cho đời sống.

Đó cũng là tinh thần hiếu đạo, ân nghĩa, là lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, với tiền nhân đã dày công xây dựng và gìn giữ non sông.

Kiều bào tại Thái Lan gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình

Lễ cầu an - cầu siêu là nhịp cầu tâm linh nối kết đạo lý ngàn đời với hiện tại và tương lai. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Trên bước đường dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ cha ông, đồng bào và chiến sỹ đã ngã xuống, hiến dâng xương máu và hy sinh để trao lại cho chúng ta một đất nước độc lập, tự do. Chính nhờ sự hy sinh cao cả đấy mà chúng ta-những người con của Việt Nam-mới có được cuộc sống thanh bình và cơ hội phát triển hôm nay.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Lae Dilokvidhyarat (Đỗ Đức Khôi) cho biết ý nghĩa của buổi lễ không chỉ dừng lại ở việc hồi hướng công đức cho những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng: hòa bình là giá trị cao cả nhất của nhân loại.

Chiến tranh, dù mang lại chiến thắng, nhưng cũng để lại những mất mát, thương đau và chia lìa. Chỉ có hòa bình mới có thể xoa dịu những vết thương ấy và giúp con người sống cùng nhau trong tinh thần cảm thông và lòng từ ái.

Thượng nghị sỹ Lae cũng nhắn nhủ trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ và tiếp nối ngọn lửa hòa bình bằng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và sự tôn trọng lẫn nhau.

Với tinh thần tri ân và báo ân công đức của tổ tiên cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng xây và giữ gìn đất nước, buổi lễ đã diễn ra với các nghi thức tưởng nhớ tổ tiên và tưởng niệm anh linh liệt sỹ, tri ân tiền bối hữu công, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân loại an vui, gia đình hạnh phúc.

Chùa Phổ Phước (tên Thái là Wat Kusol Samakhon) là một trong ngôi chùa Việt cổ nổi tiếng và đặc biệt của cộng đồng Phật tử gốc Việt ở Thái Lan, được xây dựng dưới triều đại Vua Rama V (1868-1910).

Chùa cũng là nơi đặt trụ sở Phật giáo Việt tông-một trong 3 tông phái chính thức tại Thái Lan - và Học viện Tăng già Phổ Phước./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thái lan #Hòa bình #Thế hệ #Đại học #dân tộc Việt Nam #Kiều bào #Bangkok #Tưởng niệm #Phật giáo #Tinh thần

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Trang bị kỹ năng cần thiết cho lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài

Trang bị kỹ năng cần thiết cho lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài

Kiều bào
Sáng 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Lớp tập huấn lãnh đạo Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 với sự tham dự của 100 đại biểu là những lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các hội đoàn người Việt từ 17 quốc gia và...
Kiều bào giữ gìn và trân trọng tiếng Việt như giữ gìn mạch nguồn của tâm hồn

Kiều bào giữ gìn và trân trọng tiếng Việt như giữ gìn mạch nguồn của tâm hồn

Kiều bào
Tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala Tiếng Việt thân thương với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Cuộc thi “Sứ giả tiếng...
Người Việt Nam tích cực hội nhập thể thao tại Nga

Người Việt Nam tích cực hội nhập thể thao tại Nga

Kiều bào
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 23/8, Đại hội thể thao mùa Hè quốc tế đã khai mạc tại Khu liên hợp Thể thao Luzhniki - sân vận động lớn nhất Liên bang Nga, thu hút sự tham gia của 2.500 người đại diện cho hơn 100 công ty và tập đoàn lớn của Nga và 7 quốc gia khác.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long