Hội người Việt Nam tại Pháp nỗ lực phát huy vai trò gắn kết của cộng đồng

Chiều 14/12/2025 (giờ Paris), Đại hội lần thứ 17 của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã được tổ chức tại thủ đô Paris, nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn 2022-2025 và xác định phương hướng hành động cho nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Pháp tiếp tục phát huy vai trò gắn kết xã hội, nhân đạo và văn hóa giữa Pháp và Việt Nam.

Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV) và Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30/4/1975 tại trụ sở của UGVF ở phố Petit Musc, Quận 4, Thủ đô Paris. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Báo cáo tổng kết tại Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, UGVF duy trì hoạt động liên tục, đa dạng và có chiều sâu. Điểm nhấn nổi bật là chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, được tổ chức tại trụ sở Đảng Cộng sản Pháp (PCF). Các hoạt động này góp phần đưa ký ức lịch sử Việt Nam hiện diện bền vững trong không gian chính trị-xã hội Pháp.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, Chủ tịch UGVF Vương Hữu Nhân nhận định nhiệm kỳ vừa qua diễn ra với cường độ hoạt động cao, gắn với nhiều sự kiện và chương trình lớn.

Trong bối cảnh Việt Nam liên tiếp chịu tác động của thiên tai, Hội đã phải tổ chức nhiều đợt quyên góp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Khối lượng công việc ngày càng gia tăng đã bộc lộ hạn chế về nhân sự của ban điều hành, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thêm các hoạt động mới.

Từ thực tế đó, nhiệm kỳ mới đề xuất mở rộng Ban thường trực từ 6 lên 9 người, nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong tổ chức hoạt động.

Theo ông Vương Hữu Nhân, mục tiêu là huy động thêm lực lượng cùng tham gia vì cộng đồng người Việt tại Pháp và hướng về Việt Nam, qua đó triển khai được nhiều dự án thiết thực hơn.

Ông cũng nhấn mạnh bên cạnh các hoạt động văn hóa truyền thống nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam trong quan hệ Pháp-Việt, UGVF xác định một nhiệm vụ mới là hỗ trợ ngày càng nhiều Việt kiều, đặc biệt là giới trẻ, có nhu cầu trở về Việt Nam làm việc, sinh sống hoặc thực tập.

Trong lĩnh vực đối ngoại và kết nối chính sách, UGVF đã tổ chức cho bà con kiều bào ta có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao, đặc biệt phải kể đến cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp. Qua đó củng cố vai trò của Hội như một đầu mối đối thoại giữa cộng đồng người Việt với chính quyền sở tại và với Việt Nam.

Hoạt động nhân đạo tiếp tục là trụ cột quan trọng, thể hiện qua các chương trình cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Quảng Nam và Huế, cùng các chiến dịch “Action solidaire Vietnam-Inondations.“” Bên cạnh đó, UGVF kiên trì ủng hộ bà Trần Tố Nga, góp phần duy trì sự hiện diện của vấn đề chất độc da cam trong công luận Pháp, gắn ký ức lịch sử với yêu cầu công lý.

Đánh giá chung tại Đại hội cho thấy trong giai đoạn 2023-2025, UGVF đã khẳng định vị thế là một tổ chức cộng đồng uy tín, có trách nhiệm, kết nối hiệu quả giữa người Việt tại Pháp với xã hội Pháp và Việt Nam, đồng thời mở rộng đối thoại trên các lĩnh vực nhân đạo, văn hóa và xã hội.

Về phương hướng thời gian tới, Đại hội thống nhất tập trung vào bốn trục chính gồm nhân đạo, phát triển bền vững; văn hóa, nghệ thuật, thế hệ trẻ; ký ức lịch sử, công lý và đối thoại, hợp tác. Mục tiêu là tiếp tục tăng cường các chương trình hỗ trợ Việt Nam, thúc đẩy sáng tạo văn hóa, giáo dục ký ức cho thế hệ trẻ và mở rộng hợp tác với các đối tác Pháp-Việt.

Trong khuôn khổ Đại hội, công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, đúng điều lệ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành UGVF nhiệm kỳ mới gồm 27 ủy viên. Ban Chấp hành mới có trách nhiệm triển khai nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa chương trình hành động năm 2026 và tiếp tục củng cố vai trò của UGVF như một cầu nối văn hóa-xã hội-nhân đạo giữa Pháp và Việt Nam./.

Theo TTXVN