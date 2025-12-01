Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ chung tay hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt

Khi thủ đô Brussels còn yên ả trong cái lạnh đầu Đông với những con phố lác đác người qua lại, phía sau khung cửa kính của nhà hàng Bubble ở trung tâm thủ đô, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Thành viên Hội phụ nữ chuẩn bị đồ ăn. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Những người phụ nữ Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho bữa cơm thiện nguyện hướng về đồng bào đang oằn mình trong lũ lụt ở quê nhà. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng xoong nồi, tiếng dặn nhau nêm thêm chút gia vị, tiếng gói bánh, đồ xôi... tạo nên thứ âm thanh quen thuộc như trong gian bếp của bất kỳ gia đình Việt nào. Tất cả hòa vào nhau như một nhịp đập chung mang tên “hướng về Tổ quốc.”

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 30/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ phối hợp cùng nhà hàng Bubble tổ chức bữa ăn từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua.

Dù chỉ là một hoạt động cộng đồng nhỏ giữa lòng châu Âu nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm, sự gắn kết và tinh thần sẻ chia của những người con xa xứ.

Gian bếp của nhà hàng Bubble nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các thành viên trong hội. Người tỉ mẩn nắn từng chiếc bánh bột lọc, người xào miến cho thật tơi, người canh nồi bò kho cho dậy mùi, người sắp mâm, bát... Mỗi bàn tay góp một chút công sức để rồi tất cả tạo thành mâm cơm thuần Việt với hương vị quê nhà rõ rệt.

Điều đặc biệt nhất không chỉ nằm ở sự khéo léo của từng món ăn, mà ở tình cảm gửi gắm: mong những đồng tiền quyên góp được sẽ đến với những gia đình đang đối mặt với khó khăn chồng chất sau thiên tai.

Khoảng 120 thực khách đã đăng ký tham dự. Nhiều gia đình Việt-Bỉ đến cùng con trẻ. Trong dòng người vào nhà hàng hôm ấy có những gương mặt đã quen thuộc trong các hoạt động của cộng đồng, nhưng cũng có những người lần đầu xuất hiện chỉ vì nghe tin về mục đích thiện nguyện của sự kiện.

Một trong những vị khách đáng chú ý là ông Nicolas Dubois, ngoài 70 tuổi, người Bỉ, nhưng dành nhiều thiện cảm cho Việt Nam.

Ông chia sẻ rằng ông có một người bạn thân là người Việt và từng đến thăm Việt Nam vài năm trước. Những ký ức tốt đẹp khiến ông dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Vì thế, khi biết đến hoạt động thiện nguyện của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ, ông cùng vợ đã nhanh chóng đăng ký tham gia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nicolas nói: “Tôi biết tin về những trận lũ lớn ở Việt Nam nên cả gia đình đều muốn đóng góp tùy tâm. Việc mọi người cùng chung tay như vậy thật sự rất ý nghĩa.”

Tại sự kiện, bà Phạm Mỹ Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, đã cập nhật tình hình thiên tai trong nước. Từ đầu năm đến nay, những đợt mưa lũ, bão, sạt lở đất xảy ra liên tiếp đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Hơn 337.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi hoặc ngập úng.

Chị Minh Liên, Phó Chủ tịch Hội, xúc động cho biết mỗi ngày có biết bao tiếng kêu cứu từ những vùng sâu, vùng xa. Có em nhỏ không còn quần áo đến trường, có cụ già thiếu chăn ấm, nhiều gia đình mất sạch tài sản và gia súc. Chính những điều đó đã thôi thúc các chị em chung tay góp sức “của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách.”

Không chỉ góp công nấu nướng, nhiều chị em còn mang theo bánh tự làm hoặc các đặc sản như trà, bột sắn dây... để bày bán gây quỹ.

Chủ nhà hàng Bubble, chị Dư Tú Phương, là người đồng hành tích cực nhất, hỗ trợ hoàn toàn không gian nhà hàng và tài trợ thêm một số món ăn. Sự hào sảng và tấm lòng của chị khiến nhiều người cảm phục.

Không khí tại nhà hàng pha trộn giữa sự ấm cúng của món ăn Việt và sự xúc động lặng lẽ khi nghĩ về những vùng quê đang chìm trong lũ. Câu chuyện về thiên tai liên tục được nhắc đến, nhưng xen vào đó là niềm tin rằng nếu mỗi người góp một phần nhỏ, sự giúp đỡ sẽ đến được đúng nơi cần đến.

Kết thúc buổi gây quỹ, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ thu được hơn 7.600 euro (khoảng 230 triệu đồng). Toàn bộ số tiền sẽ được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Con số ấy không phải lớn đối với một quốc gia, nhưng là tình cảm chân thành của một cộng đồng nhỏ nơi đất khách - cộng đồng vẫn giữ trong tim hơi ấm của quê hương.

Giữa những ngày Đông lạnh của Brussels, bữa ăn thiện nguyện không chỉ mang hương vị Việt mà còn thắp lên ngọn lửa của tình người, nối nhịp yêu thương từ châu Âu về Việt Nam./.

Theo TTXVN