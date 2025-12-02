Ra mắt Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ - Dấu ấn kết nối trí thức trẻ

Ngày 30/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2027.

Tân Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất Bùi Hoàng Long phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc củng cố mạng lưới gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau của sinh viên Việt Nam tại quốc gia Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự Đại hội có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên, cùng các đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán và hàng chục đại biểu chính thức.

Trong phiên hiệp thương trực tiếp và trực tuyến, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I nhiệm kỳ 2025-2027 gồm 9 người, do anh Bùi Hoàng Long làm Chủ tịch.

Trong phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định việc thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của cộng đồng gần 400 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại đây.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động tự nguyện, thiết thực mà sinh viên đã duy trì trước khi Hội sinh viên chính thức ra đời, từ hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập môi trường mới, chia sẻ tài liệu học thuật, tổ chức sinh hoạt văn hóa-thể thao, đến quảng bá hình ảnh Việt Nam trong các trường ở sở tại.

Theo Đại sứ, những nỗ lực ấy chính là nền tảng đoàn kết vững chắc, góp phần hình thành một tổ chức hội chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ kỳ vọng Hội sinh viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu học thuật, văn hóa, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn và là Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh rằng cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài luôn là một phần quan trọng của phong trào sinh viên cả nước.

Việc thành lập Hội sinh viên Việt Nam đầu tiên tại Ấn Độ và là tổ chức Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thứ 16 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đáp ứng mong đợi của đông đảo sinh viên đang học tập tại quốc gia Nam Á này.

Ông Lâm Tùng đánh giá Ấn Độ là môi trường đào tạo năng động, đa văn hóa, vì vậy sinh viên Việt Nam rất cần một tổ chức chính thức để hỗ trợ học tập, hòa nhập, tiếp cận học bổng và kết nối cơ hội nghiên cứu.

Ông đề nghị Ban Chấp hành khóa I sớm ổn định tổ chức, nắm bắt nhu cầu hội viên và triển khai các chương trình thiết thực; đồng thời chủ động kết nối, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với hệ thống Hội sinh viên Việt Nam tại các nước, qua đó mở rộng mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau.

Đặc biệt, ông Lâm Tùng tin tưởng Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ sẽ trở thành cầu nối tri thức, phát huy thế mạnh của sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên đoàn kết, năng động và phát triển bền vững.

Trong phát biểu về phương hướng hoạt động của Hội sinh viên nhiệm kỳ 2025-2027, tân Chủ tịch Bùi Hoàng Long bày tỏ vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách và cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu.

Anh cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành tập trung xây dựng Hội thành một tổ chức đoàn kết, vững mạnh, đúng với khẩu hiệu “Đoàn kết chặt chẽ-Khát vọng cháy bỏng-Giữ hồn Việt-Xây tương lai.”

Hội sẽ chú trọng hỗ trợ học tập, đời sống, sức khỏe tinh thần; phát triển mạng lưới kết nối sinh viên; lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt;” duy trì bản sắc văn hóa Việt; đồng thời tăng cường hợp tác với Đại sứ quán, các trường đại học và Hội sinh viên Việt Nam ở các nước.

Ban Chấp hành cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi để mỗi sinh viên đều có thể phát huy bản lĩnh, tri thức và khả năng hội nhập quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về kế hoạch đóng góp cho Hội sinh viên trong nhiệm kỳ mới, sinh viên Nguyễn Gia Phúc của Đại học Delhi bày tỏ vinh dự khi được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành.

Anh cho biết sẽ nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kết nối sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Nguyễn Gia Phúc dự kiến xây dựng fanpage chính thức của Hội để tạo kênh thông tin tập trung, đồng thời chủ động tương tác, hỗ trợ sinh viên qua các hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn thực hiện các video chia sẻ kinh nghiệm thực tế về đời sống, văn hóa, phong tục và môi trường học tập tại Ấn Độ, giúp sinh viên mới nhanh chóng hòa nhập, cũng như hỗ trợ những bạn chuẩn bị sang Ấn Độ học tập trong tương lai.

Việc thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ không chỉ góp phần tăng cường sự hiện diện của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, mà còn khẳng định vai trò chủ động, tích cực của thế hệ trẻ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giáo dục-văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ./.

