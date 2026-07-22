Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tình trạng khẩn cấp về thảm họa. Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự, ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước, sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc tế về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa...

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 23/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/kien-toan-ban-chi-dao-phong-thu-dan-su-quoc-gia-post977041.html