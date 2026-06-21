Kiến nghị gỡ vướng chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em

Từ 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m khi đi ô tô sẽ bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức đủ điều kiện chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em buộc Cục Đăng kiểm phải đề xuất cơ chế tạm thời.

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị loạt giải pháp nhằm tháo gỡ công tác chứng nhận hợp quy ghế trẻ em trên ô tô

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ ngày 1/7/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ trường hợp đi trên xe kinh doanh vận tải hành khách. Trong nhóm thiết bị này, ghế an toàn cho trẻ em là trang bị quan trọng.

Để triển khai quy định của luật, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT về thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chưa có tổ chức nào đủ điều kiện chứng nhận quy chuẩn ghế an toàn trẻ em

Theo tính toán và đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ghế an toàn cho trẻ em thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình. Vì vậy, sản phẩm này phải được công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành của địa phương trên cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh có thể thực hiện thủ tục công bố hợp quy, ghế an toàn cho trẻ em trước hết phải được kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7/2026. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn này.

Cơ quan này khẳng định luôn sẵn sàng xem xét, chỉ định các tổ chức chứng nhận đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo QCVN 123:2024/BGTVT - điều kiện bắt buộc để được chỉ định thực hiện chứng nhận sự phù hợp.

Để tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật khi đưa sản phẩm ra thị trường, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm theo QCVN 123:2024/BGTVT. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực tham gia đăng ký hoạt động.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề xuất Bộ Xây dựng sớm ban hành danh mục phân loại mức độ rủi ro đối với sản phẩm, hàng hóa, làm cơ sở cho việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em.

Xem xét chỉ định tạm thời

Trong trường hợp sau ngày 1/7/2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các giải pháp này nhằm bảo đảm việc triển khai quy định mới về sử dụng ghế an toàn cho trẻ em được thực hiện đồng bộ, thông suốt, góp phần nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô và bảo đảm hiệu lực thực thi của pháp luật từ ngày 1/7/2026.

Theo VGP