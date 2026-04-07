Kiểm tra, xác nhận hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026

Chiều 7/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa tổ chức hội nghị mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 23/2/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2026.

Đến hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở KH&CN đã nhận được 21 bộ hồ sơ của 21 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho 21 nhiệm vụ được phê duyệt, mỗi nhiệm vụ có 1 hồ sơ dự tuyển.

Các thành viên Hội đồng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ tiến hành mở hồ sơ và kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ.

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đã tiến hành mở hồ sơ và kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ theo đúng trình tự, quy định. Quy trình được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, với các bước cụ thể như: kiểm tra tình trạng niêm phong; đối chiếu thông tin ghi trên bìa hồ sơ; kiểm tra thành phần tài liệu, số lượng, biểu mẫu; rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của từng loại giấy tờ theo quy định hiện hành.

Việc kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra sai sót, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN.

Kết quả cho thấy, 21 hồ sơ tham gia tuyển chọn đều được nộp đúng thời hạn, đầy đủ thành phần theo quy định và sử dụng đúng biểu mẫu hướng dẫn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, Sở KH&CN tiếp tục khẳng định yêu cầu nâng cao tính minh bạch, khách quan trong toàn bộ quy trình tuyển chọn, từ khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đến đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng nhằm lựa chọn các nhiệm vụ có chất lượng, tính khả thi và khả năng ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Kết quả tuyển chọn sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trần Hằng