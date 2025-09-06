Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 5 và thúc đẩy hiện đại hóa lưới điện

Bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, trong đó các xã Yên Nhân và Bát Mọt là những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, đặc biệt là hệ thống lưới điện, giao thông và viễn thông.

Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra, thăm và động viên người lao động thực hiện khắc phục những thiệt hại sau cơn bão số 5.

Trước tình hình đó, ngày 31/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm huy động các nguồn lực, sớm ổn định đời sống người dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), ngày 5/9/2025, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) Hoàng Hải cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hai xã Yên Nhân và Bát Mọt để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại cũng như công tác khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hỏng do bão số 5 gây ra.

Công nhân Đội quản lý điện lực khu vực Thường Xuân (PC Thanh Hóa) đang gấp rút hoàn thiện TBA được xây dựng mới sau khi trạm cũ bị hư hỏng do cơn bão số 5.

Trao quà ủng hộ chính quyền và Nhân dân 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải cũng đã thông tin đến địa phương về kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp lưới điện từ 0,4kV đến 110kV đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến 2045.

Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quà ủng hộ chính quyền và Nhân dân xã Yên Nhân khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quà ủng hộ chính quyền và Nhân dân xã Bát Mọt khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Để các dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả, Công ty đã ra văn bản gửi đến toàn bộ các xã, phường trong tỉnh. PC Thanh Hóa rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của chính quyền các cấp, đặc biệt trong công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất cho công trình điện, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cũng như tăng cường tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn hành lang lưới điện.

Ông Hoàng Hải – Giám đốc PC Thanh Hóa thông tin với chính quyền địa phương về kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp lưới điện từ 0,4kV đến 110kV.

PC Thanh Hóa sẽ tập trung nguồn lực để ưu tiên các dự án chống quá tải, bảo đảm cung ứng điện ổn định tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực nông thôn; tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm giám sát, điều hành lưới điện hiệu quả hơn; đẩy mạnh hợp tác với chính quyền địa phương trong phát triển lưới điện gắn với quy hoạch hạ tầng, đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá và khắc phục thiệt hại sau bão số 5, cùng định hướng chiến lược đầu tư hiện đại hóa toàn diện hệ thống điện, PC Thanh Hóa đang khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn năng lượng, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân vượt qua thử thách, đồng thời tạo nền tảng vững chắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong những năm tới.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2025 – 2026 và những năm tiếp theo, EVNNPC cùng PC Thanh Hóa đang triển khai hàng loạt dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện từ 0,4kV đến 110kV. Mục tiêu là bảo đảm cung cấp điện ổn định, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến 2045, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tổn thất điện năng, cải thiện điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời đồng bộ với chương trình phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, PC Thanh Hóa đã và đang triển khai 55 dự án, trong đó có xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 388 máy biến áp phụ tải, 721 km đường dây trung thế, 448 km đường dây hạ thế và lắp đặt 100 máy cắt có chức năng điều khiển tự động từ xa. Khối lượng đầu tư này nhằm nâng cao chất lượng điện áp, tăng công suất cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của khách hàng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc đầu tư lưới điện trung áp theo phương án đa chia, đa nối kết hợp thiết bị máy cắt phân đoạn tự động, điều khiển từ xa đã góp phần phân tách sự cố, tái đóng điện từ nhiều nguồn, giúp giảm thiểu tối đa số lượng khách hàng mất điện khi có bão lũ, thiên tai như bão số 3 và số 5 vừa qua.

Hùng Mạnh (CTV)