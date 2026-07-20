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Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 6 xã miền núi

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/7, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với 6 xã: Kim Tân, Ngọc Trạo, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 6 xã miền núi

Sáng 20/7, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với 6 xã: Kim Tân, Ngọc Trạo, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2026.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 6 xã miền núi

Đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị vật tư phục vụ trọng điểm đê xung yếu tại thôn Ngọc Bồ, xã Kim Tân.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư tại chỗ tại các xã Thạch Bình, Kim Tân; kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, phương án xử lý giờ đầu sự cố tại điểm đê xung yếu tả sông Bưởi thuộc địa phận thôn Ngọc Bồ, xã Kim Tân.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 6 xã miền núi

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư dự trữ phòng chống thiên tai tại xã Thạch Bình.

Làm việc với các xã, đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai; kết quả chuẩn bị các nội dung theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong những năm vừa qua tại các địa phương.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 6 xã miền núi

Đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị đất, đá dự trữ phục vụ công tác xử lý giờ đầu sự cố đê điều tại xã Thạch Bình.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai. Đề nghị các xã khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị, kịp thời bổ sung vật tư, phương tiện còn thiếu so với chỉ tiêu, thay thế vật tư không đảm bảo chất lượng; quan tâm xây dựng phương án sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành và tình hình thực tế.

Đình Hà

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#Phòng chống thiên tai #Kiểm tra #xã Kim Tân #công tác chuẩn bị #Ngọc Trạo #xã Thạch Bình #Phương án #Làm việc #Phòng thủ #Khắc phục hậu quả

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