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Kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố tại 5 đơn vị, địa phương

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 232/KH-BCĐ ngày 6/7/2026 kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, 5 đơn vị, địa phương sẽ được kiểm tra trực tiếp trong tháng 7 và 8/2026; các sở, ngành và UBND các xã, phường còn lại thực hiện tự kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố tại 5 đơn vị, địa phương

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 232/KH-BCĐ ngày 6/7/2026 kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, 5 đơn vị, địa phương sẽ được kiểm tra trực tiếp trong tháng 7 và 8/2026; các sở, ngành và UBND các xã, phường còn lại thực hiện tự kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố tại 5 đơn vị, địa phương

Theo kế hoạch, việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố (PCKB) tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường; đồng thời kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật PCKB để chủ động hướng dẫn khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp tại 5 đơn vị, địa phương, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND phường Hàm Rồng; UBND xã Trung Thành. Thời gian kiểm tra trực tiếp dự kiến diễn ra từ 20/7 đến 6/8/2026.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai các quy định của pháp luật về PCKB; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ mục tiêu trọng điểm; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCKB; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCKB.

Đối với từng đơn vị kiểm tra trực tiếp, kế hoạch yêu cầu báo cáo, làm rõ các nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường còn lại phải tổ chức tự kiểm tra, đánh giá công tác PCKB trên địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý và gửi báo cáo kết quả về Công an tỉnh trước ngày 30/8/2026.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố; chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Xem toàn văn Kế hoạch số 232/KH-BCĐ tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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