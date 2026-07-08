Kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực công thương tại 87 doanh nghiệp trong năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực công thương năm 2026. Theo kế hoạch, 87 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh thuộc nhiều lĩnh vực sẽ được kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

Quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành công thương tạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Ảnh minh họa: Nguồn VGP

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2025 đến thời điểm kiểm tra; thời gian thực hiện trong năm 2026, với thời hạn kiểm tra tại mỗi doanh nghiệp không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: điện lực; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; xuất nhập khẩu và một số nội dung chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực công thương.

Theo danh sách kèm theo kế hoạch, có tổng cộng 87 doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện kiểm tra, gồm: 5 doanh nghiệp lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 9 doanh nghiệp lĩnh vực hóa chất; 13 doanh nghiệp lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; 24 doanh nghiệp lĩnh vực xuất nhập khẩu; 3 doanh nghiệp kiểm tra kết hợp lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với xuất nhập khẩu; và 33 hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh điện thuộc diện kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, khách quan, không chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12/2026.

Danh sách 87 doanh nghiệp kiểm tra chuyên ngành năm 2026 lĩnh vực Công thương, xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)