Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đã nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt kết quả cao, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tập huấn nâng cao chất lượng công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Lê Minh Huệ cho biết: “Xác định được vai trò quan trọng của ngành trong thực hành quyền công tố, VKSND hai cấp đã tập trung quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến đội ngũ kiểm sát viên, kiểm tra viên, điều tra viên, trong đó đặc biệt chú trọng đến Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 06 Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, công chức cơ quan, cán bộ phụ trách công tác tư pháp xã, phường và Nhân dân trong tỉnh. Nội dung, hình thức tuyên truyền, tập huấn phù hợp với từng đối tượng; qua đó đã nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tố giác và báo tin về tội phạm, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND hai cấp trong tỉnh còn duy trì đều chế độ trực nghiệp vụ, nắm và quản lý thông tin tội phạm từ cơ quan điều tra; duy trì hòm thư tố giác tội phạm, nắm tin báo về tội phạm từ các nguồn khác như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, tố giác trực tiếp của công dân... Đồng thời theo dõi chặt chẽ việc giải quyết của cơ quan điều tra bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. VKSND hai cấp cũng phối hợp với cơ quan điều tra, đơn vị hữu quan duy trì việc chốt sổ hằng ngày đối với những tin báo đã tiếp nhận; đối chiếu, rà soát việc thụ lý, xử lý tin báo tố giác tội phạm hằng tuần và giao ban hằng tháng để nắm, quản lý, kiểm sát phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, bàn bạc giải quyết những tin báo, tố giác tội phạm còn tồn đọng và rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém trong công tác phối hợp.

Đối với những tin báo, tố giác tội phạm phức tạp, nhạy cảm, lãnh đạo VKSND chủ động họp bàn với thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, VKSND hai cấp đã chủ động thực hành quyền công tố ngay từ khi kiểm sát giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; đơn cử như sau khi khám nghiệm hiện trường, kiểm sát viên cùng với điều tra viên cùng nghiên cứu tài liệu, đánh giá chứng cứ, xem xét việc bắt khẩn cấp đối tượng nghi vấn... Do vậy, ngay từ khi có tin báo tội phạm phát sinh, kiểm sát viên đã nắm chắc nội dung vụ án và định hướng xử lý; đồng thời tạo sự chủ động trong quá trình kiểm sát giai đoạn tiếp theo, góp phần quan trọng trong việc chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

VKSND hai cấp cũng đã thực hiện tốt việc tham mưu cho chính quyền các địa phương về trách nhiệm thông báo tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đến VKSND. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tin báo, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ các nguồn tin có giá trị thu nhận được đã giúp các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xác minh, điều tra, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại...; hạn chế phát sinh phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, VKSND hai cấp đã tiếp nhận 1.017 tin báo tố giác tội phạm, trong đó đã giải quyết 764 tin; tạm đình chỉ 40 tin; đang xem xét giải quyết 213 tin. Qua kiểm sát đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 6 vụ; ban hành 43 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và 15 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

"VKSND hai cấp trong tỉnh tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao trách nhiệm của kiểm sát viên trong từng khâu công tác. Phấn đấu 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, quản lý án, theo dõi nguồn tin về tội phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới" - Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Lê Minh Huệ cho biết thêm.

Bài và ảnh: Quốc Hương