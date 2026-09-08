Không quân Pakistan hé lộ hệ thống phòng không tầm ngắn mới do Trung Quốc sản xuất

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Không quân Pakistan vừa công bố một video nhân Ngày Không quân Pakistan 7/9, trong đó xuất hiện một số hệ thống phòng không tầm ngắn mới, đáng chú ý là hệ thống tên lửa phòng không HQ-17AE do Trung Quốc sản xuất cùng các hệ thống phòng không KORKUT và ŞAHİN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Hệ thống phòng không tầm ngắn HQ-17AE của Trung Quốc xuất hiện trong video quảng bá của Không quân Pakistan. Ảnh: Không quân Pakistan.

Một phương tiện phòng không bánh lốp 6x6 xuất hiện trong video được các nguồn phân tích quốc phòng xác định là HQ-17AE, biến thể xuất khẩu của hệ thống HQ-17A của Trung Quốc. Tuy nhiên, Không quân Pakistan chưa công bố chính thức tên hệ thống, số lượng, hợp đồng mua sắm hoặc các đơn vị được trang bị.

HQ-17AE là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn cơ động, được Trung Quốc phát triển trên cơ sở HQ-17A. Hệ thống sử dụng khung gầm bánh lốp 6x6, tích hợp radar và các ống phóng tên lửa theo phương thẳng đứng. HQ-17A được phát triển từ dòng HQ-17, vốn có nguồn gốc thiết kế liên quan đến hệ thống phòng không Tor-M1 của Nga.

Theo các tài liệu kỹ thuật được công bố, HQ-17AE được thiết kế để đối phó với các mục tiêu bay ở tầm thấp, trong đó có máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và một số loại phương tiện bay không người lái. Hệ thống được đánh giá cao về khả năng cơ động và có thể đảm nhiệm nhiệm vụ phòng không tầm gần cho các đơn vị và cơ sở quan trọng.

Bên cạnh HQ-17AE, video của Không quân Pakistan còn cho thấy hệ thống pháo phòng không tự hành KORKUT 35 mm và hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) ŞAHİN 40 mm do Tập đoàn quốc phòng ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Các hệ thống này được thiết kế nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mục tiêu bay thấp, UAV và đạn lảng vảng.

Pháo phòng không tự hành KORKUT 150/35 và hệ thống chống máy bay không người lái ŞAHİN 130/40GL. Ảnh: Không quân Pakistan.

Một số nguồn chuyên ngành quốc phòng nhận định việc xuất hiện các hệ thống trên cho thấy Pakistan đang chú trọng củng cố lớp phòng không tầm ngắn, đặc biệt trong bối cảnh UAV và các loại vũ khí bay thấp ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xung đột hiện đại.

Trước đó, Pakistan đã vận hành hệ thống phòng không tầm ngắn FM-90, phiên bản xuất khẩu của HQ-7B của Trung Quốc. Hệ thống này được Pakistan đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, FM-90 thuộc một dòng hệ thống khác với HQ-17AE.

Việc Không quân Pakistan công bố hình ảnh các hệ thống mới trong video Ngày Không quân được xem là dấu hiệu cho thấy nước này đang tiếp tục tăng cường năng lực phòng không nhiều lớp, trong đó chú trọng khả năng đối phó các mối đe dọa ở độ cao thấp và các phương tiện bay không người lái.

Thanh Hằng

Nguồn: Defence Outpost.