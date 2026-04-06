Không để phát sinh “điểm nóng” từ hoạt động kinh doanh có điều kiện

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, các loại hình dịch vụ giải trí như karaoke, bar, club, lounge, pub... có xu hướng ngày càng gia tăng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) nếu không được quản lý chặt chẽ. Nhận diện rõ thực tế này, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp với phương châm xuyên suốt: Chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành các tụ điểm phức tạp, phát sinh “điểm nóng” ngay từ cơ sở.

Lực lượng công an kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Nguy cơ tiềm ẩn từ những “khe hở”

Toàn tỉnh hiện có hơn 3.700 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đây là lĩnh vực dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, các loại hình giải trí như karaoke, bar, club, lounge, pub... tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, thậm chí phát sinh các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số chủ cơ sở chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật, còn chạy theo lợi nhuận; hoạt động quá giờ; kiểm soát khách ra vào lỏng lẻo... vẫn còn diễn ra. Những hạn chế này vô hình trung tạo ra “khe hở” để các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn nếu không thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cũng có thể bị lợi dụng làm nơi ẩn náu, trung chuyển của các loại tội phạm. Hoạt động cầm đồ, cho vay tài chính nếu thiếu minh bạch sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “tín dụng đen”, kéo theo các hành vi đòi nợ trái pháp luật, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thực tế kiểm tra thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh; không ít cơ sở còn buông lỏng quản lý, không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên; không duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy, chữa cháy; chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về ANTT theo quy định... Những tồn tại này cho thấy nguy cơ phát sinh các điểm phức tạp về ANTT là hiện hữu nếu không được kiểm soát kịp thời.

Chủ động phòng ngừa, siết chặt quản lý

Trước những nguy cơ trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phát sinh phức tạp về ANTT. Trọng tâm là rà soát, lập danh sách và phân loại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; trên cơ sở đó đánh giá mức độ rủi ro để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Tăng cường kiểm tra cả định kỳ và đột xuất, tập trung vào các khung giờ nhạy cảm, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý hành chính và các biện pháp nghiệp vụ. Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm ngay từ ban đầu. Các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Đáng chú ý, việc triển khai phần mềm quản lý lưu trú đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giúp minh bạch hóa hoạt động của các cơ sở, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc giám sát, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm.

Trung tá Hà Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Lực lượng chức năng đã bố trí các tổ công tác tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở". Song song với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng. Qua đó để các cơ sở kinh doanh nắm vững quy định pháp luật, chủ động rà soát, khắc phục tồn tại, bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Kinh doanh dịch vụ có điều kiện là lĩnh vực nhạy cảm, song nếu được quản lý tốt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề không phải là “siết để hạn chế”, mà là “quản để phát triển lành mạnh”. Để không phát sinh “điểm nóng” về ANTT, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong đó, yếu tố quan trọng vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở kinh doanh.

Bài và ảnh: Lê Quỳnh