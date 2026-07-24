Không để nhà thầu yếu làm chậm Dự án đường Voi - Sầm Sơn

Để bảo đảm tiến độ Dự án đường giao thông từ ngã tư Voi, phường Hạc Thành đến đường 4C, phường Nam Sầm Sơn, chủ đầu tư đã quyết định điều chuyển khối lượng thi công từ nhà thầu chậm tiến độ sang các đơn vị có đủ năng lực. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn của một công trình trọng điểm, mà còn thể hiện sự kiên quyết trong xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Dự án đường Voi - Sầm Sơn đang được các nhà thầu tăng tốc thi công sau khi được điều chuyển khối lượng. Ảnh: Tiến Dũng

Dự án đường Voi - Sầm Sơn có tổng chiều dài 11,4km, được triển khai qua 4 gói thầu xây lắp. Đến nay, 3/4 gói thầu đã hoàn thành theo kế hoạch với tổng chiều dài hơn 6km. Riêng gói thầu dài hơn 4km do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Trường Phúc thực hiện vẫn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, mặc dù chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án đã nhiều lần làm việc, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công, song tiến độ vẫn không được cải thiện. Nhiều hạng mục triển khai cầm chừng, không đáp ứng yêu cầu đề ra. Trước thực tế đó, chủ đầu tư quyết định điều chuyển khoảng 2,5km khối lượng thi công sang các đơn vị trong liên danh có đủ năng lực nhằm tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ hoàn thành toàn tuyến.

Công ty CP Tân Thành 8 là một trong hai đơn vị tiếp nhận khối lượng điều chuyển, với chiều dài khoảng 700m. Ngay sau khi tiếp nhận hiện trường, doanh nghiệp đã huy động hơn 30 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục theo phương châm “3 ca, 4 kíp”. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt trên 40% và đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao vào cuối tháng 8. Ông Phan Công Đức, Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP Tân Thành 8 cho biết, đơn vị đã tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công ngay sau khi tiếp nhận khối lượng điều chuyển. Nhiều hạng mục đang vượt tiến độ và doanh nghiệp quyết tâm hoàn thành đúng cam kết, góp phần đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Dự án đường giao thông từ ngã tư Voi đến đường 4C có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Được khởi công từ năm 2010, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên trong nhiều năm dự án mới hoàn thành hơn 8km, với giá trị thực hiện khoảng 950 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai dự án, UBND tỉnh đã bố trí bổ sung 438 tỷ đồng, riêng năm 2025 phân bổ gần 390 tỷ đồng. Cùng với việc bảo đảm nguồn vốn, những vướng mắc về vật liệu xây dựng cũng từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa thường xuyên kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, phần việc còn lại của Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Trường Phúc vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của dự án. Vì vậy, việc điều chuyển khối lượng được đánh giá là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Sau khi tiếp nhận khối lượng điều chuyển, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai thi công, huy động tối đa máy móc, nhân lực và tổ chức thi công cuốn chiếu. Tiến độ trên các đoạn tuyến được điều chuyển đang cải thiện rõ rệt.

Ông Mai Thế Thành, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, việc điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và tình hình thực tế của dự án, nhằm tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ không chỉ do thiếu vốn hay vướng mặt bằng, mà còn xuất phát từ năng lực tổ chức thi công của nhà thầu. Vì vậy, việc điều chuyển khối lượng đối với đơn vị không đáp ứng yêu cầu là giải pháp cần thiết để bảo đảm tiến độ chung của dự án, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đây cũng là cách làm thể hiện sự quyết liệt của chủ đầu tư trong quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Việc kiên quyết điều chuyển khối lượng tại Dự án đường Voi - Sầm Sơn không chỉ tạo điều kiện để công trình tăng tốc về đích, mà còn cho thấy quan điểm nhất quán của chủ đầu tư: nhà thầu nào không đáp ứng yêu cầu thì phải được thay thế bằng đơn vị có đủ năng lực. Chỉ khi tiến độ, chất lượng và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, các công trình trọng điểm mới phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến Dũng