Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu Sở Tài chính xây dựng các kế hoạch tài chính, ngân sách và đầu tư công sát thực tế, xác định rõ thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực; không bố trí vốn dàn trải, kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 23/7, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Sở Tài chính triển khai đồng bộ nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; điều hành tài chính - ngân sách chặt chẽ, linh hoạt, tham mưu các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ trọng tâm.

Thu ngân sách đạt 34.044 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán; chi ngân sách bảo đảm an sinh xã hội và các chương trình phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 6.060 tỷ đồng, bằng 32,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác quyết toán dự án được đẩy mạnh, 100% hồ sơ quyết toán được xử lý trước hạn...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu các giải pháp để bảo đảm thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tiết kiệm chi thường xuyên, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, siết chặt chi tiêu công, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, kém hiệu quả. Tham mưu điều hành thu, chi ngân sách chủ động, chặt chẽ, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị kỹ dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Việc xây dựng các kế hoạch tài chính, ngân sách và đầu tư công phải sát thực tế, xác định rõ thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực; không bố trí vốn dàn trải, kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phải phát huy đầy đủ vai trò cơ quan đầu mối tham mưu điều hành kế hoạch đầu tư. Thường xuyên cập nhật tiến độ, phân loại từng dự án theo khả năng giải ngân; đối với dự án chậm, phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất ngay biện pháp xử lý, dù vướng mắc nằm ở thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, năng lực nhà thầu hay khâu tổ chức thực hiện của chủ đầu tư. Kiên quyết tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp nhận vốn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính tập trung cao cho công tác phát triển doanh nghiệp. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải được thể hiện bằng thời gian giải quyết thủ tục và chi phí tuân thủ giảm, khó khăn của doanh nghiệp được xử lý kịp thời; phải coi phản ánh và mức độ hài lòng của doanh nghiệp là thước đo trực tiếp đối với chất lượng phục vụ và thực thi công vụ.

Khánh Phương