Logistics địa phương tăng tốc, thị trường xe tải Thanh Hóa bước vào cuộc cạnh tranh mới

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, xây dựng và lưu thông hàng hóa tiếp tục phục hồi, thị trường xe thương mại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tại Thanh Hóa – địa phương đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực Bắc Trung Bộ, nhu cầu đầu tư phương tiện vận tải không chỉ gia tăng về quy mô mà còn thay đổi rõ nét về tiêu chí lựa chọn, hướng đến hiệu quả khai thác và giá trị đầu tư lâu dài.

Thị trường xe thương mại phục hồi mạnh trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo thị trường của Hyundai Thành Công Thương mại, tổng dung lượng thị trường xe tải trên 1 tấn trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 52.989 xe, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng này cho thấy nhu cầu đầu tư phương tiện vận tải đang phục hồi rõ rệt khi hoạt động sản xuất, xây dựng và lưu thông hàng hóa tiếp tục mở rộng.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, thị trường đạt 5.079 xe, trong đó phân khúc xe tải thùng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.377 xe, tương đương 46,8% tổng sản lượng. Hyundai đạt 534 xe, chiếm 10,51% thị phần, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu xe thương mại được khách hàng lựa chọn nhiều trong khu vực.

Thanh Hóa – điểm sáng của thị trường xe tải Bắc Trung Bộ

Trong bức tranh chung đó, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những thị trường xe tải trọng điểm của Bắc Trung Bộ. Sáu tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 1.462 xe tải đăng ký mới, trong đó Hyundai đạt 189 xe, tương đương 12,93% thị phần.

Là địa phương sở hữu Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống cảng biển nước sâu, nhiều khu công nghiệp cùng mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi, Thanh Hóa đang trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực. Bên cạnh các doanh nghiệp logistics quy mô lớn, hàng nghìn doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và chủ xe dịch vụ vẫn là lực lượng chủ lực trong hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh và liên tỉnh.

Sự phát triển của các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại và phân phối hàng hóa kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng xe tải có khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hàng hóa và đáp ứng tốt cường độ khai thác liên tục. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường xe tải tại Thanh Hóa tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Từ giá mua đến bài toán hiệu quả đầu tư

Song song với sự tăng trưởng của thị trường, tiêu chí lựa chọn xe tải của khách hàng cũng đang có sự thay đổi đáng kể. Nếu trước đây yếu tố giá bán thường được đặt lên hàng đầu thì hiện nay, doanh nghiệp vận tải và các chủ xe quan tâm nhiều hơn đến khả năng sinh lời trong suốt quá trình khai thác.

Đối với doanh nghiệp logistics và các đơn vị vận tải, xe tải không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là tài sản tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến giá bán, khách hàng ngày càng chú trọng tổng chi phí sở hữu thông qua mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, độ bền và hiệu quả khai thác lâu dài. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cao hơn ban đầu để đổi lấy khả năng vận hành ổn định, ít hỏng vặt và tối ưu lợi nhuận trong quá trình sử dụng

Xu hướng này cũng khiến phân khúc xe tải 2,5–3,5 tấn trở thành một trong những phân khúc cạnh tranh nhất trên thị trường. Trong đó, Hyundai Mighty N500 Series tiếp tục tạo lợi thế nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định, chi phí sử dụng hợp lý và giá trị thương hiệu.

Hyundai Mighty N500 Series – lời giải cho bài toán tối ưu hiệu quả vận tải

Sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng cũng mở ra cơ hội cho những dòng xe được phát triển theo định hướng tối ưu hiệu quả khai thác. Hyundai Mighty N500 Series được định vị với thông điệp “Sinh lời mỗi chuyến”, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn sở hữu phương tiện vừa bền bỉ, vừa tiết kiệm chi phí vận hành và mang lại hiệu quả kinh doanh lâu dài.

Theo định hướng sản phẩm, Hyundai Mighty N500 Series tập trung vào ba giá trị cốt lõi gồm khỏe hơn, chở nhiều hơn và sinh lời hơn. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán, dòng xe hướng đến việc nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua khả năng vận hành ổn định, tối ưu tải trọng khai thác và giảm chi phí sử dụng trong suốt vòng đời phương tiện.

Tại Thanh Hóa, xu hướng đầu tư theo hiệu quả khai thác đang tạo điều kiện để các dòng xe thế hệ mới tiếp cận tốt hơn với nhóm khách hàng logistics, doanh nghiệp vận tải và hộ kinh doanh địa phương. Với vai trò là đại lý 3S chính hãng của Hyundai Thành Công Thương mại tại Thanh Hóa, Hyundai Lam Kinh đang từng bước đưa Hyundai Mighty N500 Series đến gần hơn với khách hàng thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, tư vấn giải pháp vận tải và dịch vụ hậu mãi.

Trong bối cảnh logistics tiếp tục phát triển và yêu cầu tối ưu chi phí ngày càng trở thành ưu tiên của doanh nghiệp, cuộc cạnh tranh trên thị trường xe tải sẽ không còn đơn thuần nằm ở mức giá bán, mà chuyển sang năng lực mang lại giá trị khai thác bền vững. Đây cũng được xem là xu hướng tất yếu của thị trường xe thương mại trong giai đoạn phát triển mới.

NL